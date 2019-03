Contraloría y Minhacienda adoptan medidas para poner orden en las finanzas nacionales y regionales

— El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, suscribieron la Circular Conjunta No. 01 de 2019, que tiene por objeto precisar las estrategias de divulgación que se adelantarán para dar a conocer el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) y el Régimen de Contabilidad Presupuestal (RCP), cuya aplicación será obligatoria a partir del 1º de enero de 2020 por parte de las Entidades Territoriales y sus entidades descentralizadas.

En general, este nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal es aplicable para las Entidades que pertenecen al Presupuesto General de la Nación, las Entidades Territoriales, las entidades descentralizadas del orden nacional y territorial, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Entidades Financieras.

La Circular Conjunta No. 01 de 2019 está dirigida a los representantes legales de departamentos, distritos, municipios y resguardos indígenas certificados, establecimientos públicos, órganos autónomos e independientes, empresas públicas y particulares que manejan recursos públicos.

La Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidieron el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) y el Régimen de Contabilidad Presupuestal (RCP), con los siguientes fines:

*Minimizar los reportes de información presupuestal

*Generar información presupuestal con una única metodología

*Garantizar la consolidación de la información para fines de estadísticas públicas

*Contar con una herramienta para la gestión pública

*Y, también, consolidar la contabilidad presupuestal por parte de la Contraloría General de la República

Razones de los cambios

Para el Contralor General y el Ministro de Hacienda, la expedición del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) y el Régimen de Contabilidad Presupuestal (RCP), era necesaria en razón a que:

*Como resultado de la aplicación de las normas presupuestales, en la actualidad existen múltiples planes de cuentas y cada entidad incorpora cambios en sus planes de cuentas dependiendo de sus necesidades particulares.

*Así mismo, en ocasiones, los lineamientos entregados sobre clasificadores presupuestales dan interpretaciones distintas a los conceptos de clasificación.

*Las modificaciones en los catálogos se han dado de manera desordenada, lo que dificulta la comparación de cifras presupuestales y la agregación de las mismas para fines de rendición de cuentas, programación y análisis.

*Adicionalmente, en ausencia de un administrador de catálogos, los planes de cuentas no siempre están actualizados de acuerdo con la normatividad vigente y las categorías de clasificación interna no necesariamente son excluyentes, lo que da espacio a la discrecionalidad de los registros, a la vez que su revisión y actualización no considera la totalidad de versiones, equivalencias con otros clasificadores y requerimientos de otras entidades, aumentando la multiplicidad de reportes.

Divulgación en diferentes ciudades

Para dar a conocer el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), el Régimen de Contabilidad Presupuestal (RCP) y las actividades que deben desarrollar las Entidades Territoriales para el proceso presupuestal del año 2020 y su implementación, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público han programado eventos de divulgación en diferentes ciudades del país.

Estos eventos inician a partir del próximo lunes 18 de marzo en Popayán y Montería, y seguirán hasta el lunes 22 de abril, en Cúcuta, cubriendo todas departamentos del país (algunos de ellos congregados en ciudades vecinas y en Bogotá, para el caso de Cundinamarca y los llamados antiguos territorios nacionales).

Habrá también eventos de divulgación en Santa Marta y Pasto (20 de marzo), Pereira, Armenia, Manizales e Ibagué (26 de marzo), Villavicencio (29 de marzo), Cali y Tunja (1 de abril), Bucaramanga (2 de abril), Bogotá (3 y 4 de abril), Valledupar (4 de abril), Medellín (5 de abril), Neiva (9 de abril) y Sincelejo (11 de abril).