Duque: Nada de lo que hay en las objeciones presidenciales afecta el proceso de reincorporación

–El presidente Iván Duque envió un mensaje de tranquilidad a los desmovilizados de las exFarc, frente a las objeciones que formuló a seis artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. “Ninguna afecta el proceso de ustedes, de reincorporación. Nada de lo que está ahí afecta el tránsito que ustedes están haciendo”, afirmó.

El primer mandatario hizo los pronunciamientos en su visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reintegración, ETCR, de La Paz, en el departamento del Cesar, en donde escuchó las expectativas de los desmovilizados de las Farc.

“Nuestras objeciones a seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP no les genera inseguridad a los excombatientes. Con esta decisión buscamos construir una justicia especial que le dé garantías a todo un país. Estamos a seis artículos para lograr ese acuerdo”, precisó.

El jefe del Estado refutó a quienes afirman que quiere acabar con la justicia especial con las objeciones a la Ley Estatutaria. Al efecto aseguró que “si la quisiera destruir, la hubiera objetado toda, toda. Y ese no es mi propósito”.

Al contrario, dijo que reconoce reconoce “la importancia de la justicia transicional para que haya verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Nuestras objeciones a seis artículos de la Ley Estatutaria de la #JEP no les genera inseguridad a los excombatientes. Con esta decisión buscamos construir una justicia especial que le dé garantías a todo un país. Estamos a seis artículos para lograr ese acuerdo. #DuqueEnETCR pic.twitter.com/U9LQwTBuAg — Iván Duque (@IvanDuque) March 15, 2019

En este contexto, el Jefe del Estado les explicó a los presentes en qué consistieron las objeciones efectuadas por él, en su condición de Presidente de la República.

Dijo que “cuando hablamos de la reparación en el artículo 7, es que también se recoja lo que, además, está dicho en el punto 5.1.3.7, donde se habla de esa reparación colectiva. Aquí nadie les va a quitar a ninguno de ustedes lo que están construyendo, pero que se precise, como está precisada en otros aspectos”.

Recordó que lo que se dijo sobre la Oficina del Comisionado de Paz es que “debe seguir teniendo la posibilidad de revisar las listas para saber quiénes deben estar en el proceso y quiénes no. Eso no los afecta a ustedes. Pero sí los puede perjudicar si se les mete un colado que no está en el proceso y que quiere validarse o mimetizarse en el proceso para ganarse un beneficio”.

Indicó –como un tercer aspecto-, que “si dicen que la acción penal es para los máximos responsables, lo preocupante es que deja en incertidumbre jurídica a aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, porque no van a estar en la JEP”.

Añadió que lo que se está diciendo es “precíselo, justamente para que haya certidumbre jurídica”.

Al tocar lo relacionado con la extradición, el Mandatario señaló que “nosotros lo que estamos diciendo es: todos los delitos que se cometan después de la firma, ustedes mismos lo tienen claro, eso no es competencia de la JEP; entonces, ahí que opere la justicia (ordinaria) sin sesgos, sin señalamientos, sin estigmatizaciones, que opere la justica con rigor”.

Aseveró que en lo atinente al artículo 153, que es “justamente, cuando hablan de otras personas, que no se cuelen otras personas para ganar principios y beneficios, diciendo que van decir la verdad, pero es para eludir otra justicia. Lo que estamos pidiendo es que se precise”.

Al concluir sus explicaciones, el Jefe del Estado reiteró que las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP las hizo al amparo de la Constitución.

“Que en el Congreso decidan como les dicte su conciencia, porque yo no compro conciencias. Que el Congreso se pronuncie con libertad sobre esas materias”, aseveró.

Reiteró que, como lo manifestó hace una semana, acogerá la decisión que adopte el Legislativo.

“Eso es obrar con la Constitución y la ley”, concluyó el Presidente Duque.

#Valledupar Hoy en la ETCR de La Paz les expresamos cariño y motivación a las personas que han hecho el tránsito a la reincorporación. Continuaremos apoyando sus proyectos productivos porque queremos que construyan el sueño hacia una autosuficiencia económica. #DuqueEnETCR pic.twitter.com/3fzH4bhbKd — Iván Duque (@IvanDuque) March 15, 2019