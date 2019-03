En Nueva Zelanda comenzó proceso contra Brenton Tarrant por la masacre de 49 personas en ataques a mezquitas

–En medio de la conmoción que causó, no solo en Nueva Zelanda, sino en el mundo entero, Brenton Tarrant, de 28 años, autor de la masacre de 49 personas en dos tiroteos masivos en mezquitas de Christchurch, compareció brevemente en la mañana de este sábado (hora local) ante el Tribunal de Distrito de Christchurch, donde fue imputado del delito de asesinato.

Esposado y con uniforme blanco de preso, Tarrant escuchó con pasmosa tranquilidad la acusación del juez, sin pedir su liberación bajo fianza.

La diligencia se cumplió a puerta cerrada por motivos de seguridad y Tarrant fue llevado a una prisión hasta el próximo 5 de abril, fecha prevista para una nueva audiencia.

“Aunque el hombre enfrenta actualmente solo un cargo, se presentarán cargos adicionales. Los detalles de esos cargos serán comunicados lo antes posible”, precisó el comisionado de la Policía, Michael Bush, a través de su cuenta en Twitter.

Entre tanto, la primera ministra, Jacinda Ardern, reiteró que lo hecho por Tarrant fue una acción terrorista y aseguró que el sujeto tenía la intención de “continuar con estos ataques” cuando fue detenido.

Tenía en su poder cinco armas, entre ellas dos semiautomáticas de estilo militar, con los que habría perpetrado los ataques.

En rueda de prensa, la primera ministra anunció que entrará a considerar un cambio en las leyes sobre armas en Nueva Zelanda.

Admitió que tienen que cambiar, pese a que en años anteriores han fracaso varios intentos para prohibir la posesión de armas semiautomáticas.

“A medida que el país se aflige, estamos buscando respuestas. Se cambiarán las leyes de armas de Nueva Zelanda, para ver cómo prohibir las armas semiautomáticas y las agencias están investigando si hubo alguna actividad, incluidas las redes sociales, que debiera haber provocado una respuesta”, declaró la funcionaria.

Dolor por las víctimas

A particularly eery feeling hearing New Zealand’s national anthem ring out over Hyde Park in London … as 500 people gather (mostly Kiwis feeling very far from home) remembering the #christchurch shooting victims @1NewsNZ pic.twitter.com/4e4TuFnaIB

— Joy Reid (@JoyReidTVNZ) 15 de marzo de 2019