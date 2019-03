Procuraduría reitera acompañamiento a las víctimas en los territorios

Loterias

Loterías del 15 de marzo en Colombia:

Medellín 3056 – Serie 220

Santander 6535 – Serie 203

Risaralda 6411 – Serie 161

DORADO

Mañana 4586 – Tarde 4848

CULONA:

9559

ASTRO SOL

5686 – Signo Cáncer

ASTRO LUNA

6761 – Signo Libra

PIJAO:

6326

PAISITA:

Día 6680 – Noche 1072

CHONTICO:

Día 1874 – Noche 9129

CAFETERITO:

Tarde 0920 – Noche 3785

SINUANO:

Día 6726 – Noche 7604

CASH THREE:

Día 373 – Noche 508

PLAY FOUR:

Día 9133 – Noche 8902

SAMAN:

8475

CARIBEÑA:

Día 0175 – Noche 7838

WIN FOUR:

2335

EVENING:

7280

MOTILÓN:

Tarde 9274 – Noche 4357

LA FANTÁSTICA:

Día 1929 – Noche 7641

ANTIOQUEÑITA

Día 8777 – Tarde 4261