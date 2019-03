China hace fuerte réplica a EE.UU sobre derechos humanos; afirma que ignora ciegamente sus propios graves problemas

— Una vez más, China le saca los cueros al sol a EE.UU, en una réplica que le hace al informe sobre Derechos Humanos publicado el pasado 13 de marzo, en el cual, según Pekín, el Departamento de Estado de Estados Unidos “continuó señalando y difamando acerca de la situación de los derechos humanos en más de 190 países, mientras ignora ciegamente sus propios problemas graves al respecto”.

En el prólogo del extenso documento titulado “Registro de Derechos Huamos de Estados Unidos en 2018”, el gobierno chino señala que “si uno examina la situación de los derechos humanos en Estados Unidos en 2018, no le será difícil encontrar que el gobierno de Estados Unidos, autonombrado “defensor de los derechos humanos”, todavía mantiene un registro deficiente y deslucido, y que es obvia la doble vara de medir en lo relativo a los derechos humanos”.

En el escrito publicado este domingo por la Agencia de Noticias Xinua, China resume las violaciones de derechos humanos en Estados Unidos en 2018, así:

— La violencia con armas supone un grave peligro. En 2018 se registró un total de 57.103 incidentes relacionados con armas en Estados Unidos, que dejaron 14.717 muertos y 28.172 heridos. El número de niños y adolescentes asesinados o heridos fue de 3.502. La violencia con armas ha reducido la expectativa de vida de los estadounidenses en cerca de 2,5 años.

— Declaraciones de intolerancia religiosa fueron en aumento. La retórica antimusulmana se incrementó de manera dramática durante las elecciones de mitad de ciclo de 2018 de Estados Unidos. Un informe encontró que las teorías conspiratorias que apuntaban a los musulmanes han entrado de manera creciente en el panorama político general. “Más de un tercio ha declarado que los musulmanes son violentos por naturaleza o representa una amenaza inminente”, y “casi un tercio de los candidatos analizados ha abogado por negar a los musulmanes derechos fundamentales o han afirmado que el Islam no es una religión”.

— La vigilancia por internet se ha convertido en una práctica común. El programa de escucha sin orden judicial PRISM está operando las 24 horas del día, examinando correos electrónicos, mensajes de Facebook, conversaciones en Google, llamadas de Skype, y parecidos.

— La política del dinero prevalece en Estados Unidos. El costo total de las elecciones de mitad de periodo en 2018 fue de 5.200 millones de dólares, un incremento del 35 por ciento con respecto a 2014 en dólares nominales, lo que ha convertido a estos comicios en las elecciones de mitad de periodo más caras desde que se tienen registros. El gobierno de Estados Unidos está representando a los multimillonarios.

— Estados Unidos tiene la tasa de desigualdad de ingresos más alta entre los países occidentales. El uno por ciento de la población de Estados Unidos posee el 38,6 por ciento de la riqueza total. Con respecto tanto a la riqueza como a los ingresos, la parte correspondiente a la población en general ha continuado cayendo. Cerca de la mitad de la población tiene dificultades financieras y 18,5 millones de estadounidenses viven en la extrema pobreza.

— Los crímenes de odio han alcanzado un nuevo récord. Un informe del FBI en noviembre de 2018 indicó que los crímenes de odio aumentaron en Estados Unidos en un 17 por ciento en 2017 y sumaron 7.175 casos. Las ofensas cuyo motivo eran prejuicios raciales supusieron cerca del 60 por ciento de los delitos de odio, con los afroamericanos siendo el objetivo en cerca de la mitad de ellos.

— Las condiciones de vida de los afroamericanos son preocupantes. La familia blanca media tiene cerca de 10 veces más de riqueza que la familia negra media. Los afroamericanos tienen 2,5 veces más posibilidades de vivir en la pobreza que los blancos y más de seis veces más posibilidades de ser encarcelados que los blancos. La tasa de mortalidad infantil es 1,3 veces mayor para los afroamericanos, cuya esperanza de vida media es de cerca de 3,5 años menor que la de una persona blanca.

— Hubo incontables tiroteos en las escuelas. El año pasado fue el peor respecto a muertos y heridos en ataques con armas en las escuelas, con 163 muertos en 94 incidentes a lo largo de Estados Unidos. Los incidentes violentos en las escuelas también se han incrementado un 113 por ciento durante el pasado año escolar.

–Las mujeres viven con el miedo de ser acosadas o asaltadas sexualmente. Una encuesta en línea encontró que el 81 por ciento de las mujeres había experimentado algún tipo de acoso sexual durante su vida, y el 27 por ciento de ellas había sufrido un asalto sexual.

— La política migratoria separó niños de sus padres. La nueva política de “tolerancia cero” que el gobierno estadounidense empezó a aplicar en abril de 2018 ha separado a más de 2.000 niños migrantes de sus padres. También se está dando un alarmante incremento en el número de ocasiones en las cuales los oficiales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos han maltratado o abusado sexualmente de menores migrantes.

— Retirada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La revista The Atlantic señaló en su página web que uno de los argumentos más probables, y más insidioso a su vez, para esta decisión es para prevenir que los Estados Unidos sean citados por sus propios abusos de derechos humanos.

En seguida, el informe profundiza en cada uno de los puntos, de la siguiente manera:

I. Frecuentes violaciones de los derechos civiles

Estados Unidos reportó frecuentes casos de violencia criminal, con los delitos de armas descontrolados y abuso de poder por parte de funcionarios públicos, mientras que no hubo control sobre la vigilancia y esta se hizo sin escrúpulos y la libertad de prensa quedó en un mero eslogan.

Graves crímenes violentos suceden con frecuencia. Según un informe sobre los crímenes en Estados Unidos en 2017 divulgado por el FBI en septiembre de 2018, se estimó que hubo 1.247.321 crímenes violentos, entre ellos 17.284 casos de asesinatos, 135.755 violaciones, 810.825 asaltos agravados, así como 319.356 robos. Entre los casos, un 72,6 por ciento de los asesinatos, un 40,6 por ciento de los robos y un 26,3 por ciento de los asaltos agravados fueron cometidos con armas de fuego (www.ucr.fbi.gov). Chicago fue nombrada como una de las ciudades más inseguras en Estados Unidos, ya que cientos de personas son asesinadas anualmente en los últimos años. El 4 y 5 de agosto de 2018, 74 personas en esa ciudad recibieron disparos, 12 de las cuales murieron. Miles de jóvenes estadounidenses se marcharon de ciudades que sufrían el desbocamiento de los crímenes violentos (Wall Street Journal, 9 de agosto, 2018).

La violencia con armas sigue estando descontrolada. Según los datos del Archivo de Violencia con Armas, Estados Unidos reportó 57.103 incidentes de violencia con armas, que resultaron en 14.717 fallecidos, 28.172 heridos, incluidas 3.502 víctimas menores (www.gunviolencearchive.org, consultado el 24 de febrero, 2019). El 18 de mayo, en un gran tiroteo en el Instituto Santa Fe cerca de Houston, Texas, Dimitrios Pagourtzis, de 17 años, mató a 10 personas e hirio a más de decena con una escopeta y una pistola. Se encontraron dispositivos explosivos dentro de la escuela y cerca de ella (www.washingtonpost.com, 19 de mayo, 2018). El 8 de noviembre, el exmarine Ian David Long irrumpió en una bar en Thousand Oaks, California, y mató a tiros a 12 personas e hirió a otras muchas (www.nbcnews.com, 9 de noviembre, 2018). The Huffington Post reportó el 6 de diciembre que la violencia con armas había recortado la expectativa de vida de los estadounidenses en cerca de 2,5 años, con los tiroteos rebajando la esperanza de vida de los negros estadounidenses en 4,14 años, basándose en los datos oficiales de muertos por armas entre 2000 y 2016.

La libertad de prensa sufrió un golpe sin precedentes. Según una noticia del 2 de mayo de 2018 de la organización internacional sin ánimo de lucro Artículo 19, el ambiente para la prensa en Estados Unidos se ha deteriorado aún más, con los periodistas de vez en cuando siendo atacados, registrados, arrestados, interceptados en las fronteras, y sufriendo restricciones a la hora de publicar información pública. El gobierno de Estados Unidos ha acusado públicamente a los medios y a los periodistas de fabricar “bulos”, creando un ambiente intimidatorio y hostil. Thomas Huges, director ejecutivo de Artículo 19, destacó que las amenazas a la libertad de prensa en Estados Unidos han estado aumentando de manera alarmante en los últimos años (www.article19.org, 2 de mayo, 2018). La revista Newsweek publicó una historia el 16 de agosto en que incidía en que el enfrentamiento entre el gobierno y los medios de comunicación a lo largo del pasado año ha erosionado la libertad de prensa.

Los derechos legales de entrevistar de los reporteros fueron infringidos. El 7 de noviembre de 2018, para que el corresponsal de la CNN en la Casa Blanca dejase de hacer preguntas de seguimiento, el personal de la Casa Blanca trató de quitarle el micrófono y revocar su credencial de prensa (uk.reuters, 19 de noviembre, 2018). The Columbia Journalism Review reportó el 19 de enero del año pasado que Estados Unidos arrestó a 34 periodistas en 2017, nueve de los cuales fueron acusados de felonía. Los equipos de 15 reporteros fueron confiscados, mientras que 44 redactores sufrieron ataques personales.

Declaraciones de intolerancia religiosa fueron en aumento. The Guardian reportó el 22 de octubre que durante las elecciones de mitad de ciclo de 2018 de Estados Unidos, la retórica antimusulmana se incrementó de manera dramática, con la noticia mostrando que las teorías conspiratorias que se dirigían contra los musulmanes habían entrado de manera creciente en la escena política. “Más de un tercio ha afirmado que los musulmanes son violentos por naturaleza o representan una amenaza inminente”, destaca la noticia, que añade que “casi un tercio de los candidatos analizados ha abogado por negar a los musulmanes derechos fundamentales o han afirmado que el Islam no es una religión”.

La vigilancia en línea del gobierno de Estados Unidos violó la privacidad individual. Se ha convertido en una práctica común para la NSA, FBI y CIA recopilar y registrar correos electrónicos internacionales, llamadas por internet, y conversaciones de los estadounidenses sin tener ninguna orden judicial. El programa PRISM opera las 24 horas al día interviniendo sin autorización correos electrónicos, mensajes de Facebook, conversaciones de Google, llamadas de Skype y similares (www.aclu.org, 22 de agosto, 2018).

Una gran cantidad de manifestantes fueron arrestados. The Chicago Tribune reportó el 28 de junio de 2018 que 575 personas fueron arrestadas mientras protestaban contra la política de inmigración de la Administración en Washington D.C., la mayoría de las cuales eran mujeres. Del 4 al 6 de septiembre, la policía del Capitolio de Estados Unidos arrestó a 212 personas que protestaban por la audiencia de confirmación del nominado al Tribunal Supremo Brett Kavanaugh. Más de 300 manifestantes fueron detenidos el 4 de octubre (www.chicagotribune.com, 28 de junio de 2018; thehill.com, 6 de septiembre, 2018; edition.cnn.com, 5 de octubre, 2018). Reuters reportó el 11 de diciembre que 32 líderes religiosos y activistas sociales fueron apresados en una valla fronteriza de Estados Unidos en San Diego durante una protesta que pedía acabar con las detenciones y deportaciones de los emigrantes centroamericanos.

Fallos injustos judiciales resultaron en condenas erróneas. En mayo de 2018, Philip G. Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas, publicó un informe que señalaba que en el sistema judicial de Estados Unidos los acusados acaudalados podían permitirse asegurar su libertad mediante fianzas, mientras que los acusados pobres solían ingresar en prisión. The New Yorker reportó el 6 de febrero que un jurado del barrio del Bronx en la ciudad de Nueva York dio la razón a la cruzada que duró 23 años de Edward Garry para limpiar su nombre, y resolvió que era no culpable de un asesinato cometido en 1995 (www.newyorker.com, 6 de febrero de 2018).

The Washington Post reportó el 19 de diciembre de 2018 que un hombre de la ciudad de Baltimore fue condenado erróneamente de asesinato en primer grado. Durante la investigación del caso, la policía no investigó su coartada ni a otros sospechosos, lo que acabó en una condena de 27 años de prisión.

Funcionarios públicos emplearon la violencia de manera abusiva. Según las noticias reveladas en la página web del Departamento de Justicia el 11 de julio y 8 de noviembre, un antiguo funcionario de transporte privado de prisioneros Eric Scott Kindley cometió varios asaltos sexuales sobre prisioneras y empleó su escopeta para sus asaltos sexuales, lo que provocó heridas corporales y problemas emocionales a sus víctimas. Varios funcionarios de la Prisión Estatal de Luisiana en Angola, Luisiana, fueron encontrados culpables de golpear a un recluso esposado, hiriendo gravemente al prisionero. También conspiraron para ocultar la paliza (www.justice.gov). The New York Daily News reportó el 18 de diciembre de 2018, citando a Associated Press que, dos guardias de la prisión de Florida Sur agredieron e intimidaron a varios jóvenes reclusos violando gravemente los derechos de los detenidos.

II. Política del dinero prevalece en Estados Unidos

Las elecciones de mitad de ciclo de Estados Unidos de 2018 costaron una enorme cantidad de dinero. Las elecciones se han convertido en unos juegos de dinero, que implican mucho “dinero oscuro” y corrupción. Multitud de políticos estadounidenses estuvieron implicados en casos de corrupción y el gobierno de Estados Unidos se convirtió en portavoz de los ricos.

Las elecciones de mitad de ciclo “más caras” de la historia. Se probó que las elecciones de mitad de ciclo de 2018 fueron de largo las más caras desde que hay registros, pues su costo final fue de 5.200 millones de dólares, un 35 por ciento más respecto a 2014 en dólares nominales, señaló el Centro para Política de Respuesta el 8 de noviembre de 2018 (www.opensecrets.org, 8 de noviembre, 2018). La campaña para el Senado de Texas fue la más cara de las celebradas para lograr un escaño en el Congreso en la historia de Estados Unidos, con el candidato demócrata Beto O’Rourke fijando un récord al recaudar 69,1 millones de dólares (www.usatoday.com, 16 de noviembre, 2018).

Donaciones secretas de dinero y “dinero oscuro” arrasaron en las elecciones. Según una noticia de la NBC del 21 de julio de 2018, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció que no pediría a las organizaciones sin ánimo de lucro que informasen sobre sus donantes, lo que ha hecho menos transparentes las elecciones. Durante las elecciones de mitad de ciclo de 2018, los grupos externos ajenos a los comités de campaña de los candidatos se gastaron la cifra récord de 98 millones de dólares en dinero oscuro. Más del 40 por ciento de los anuncios televisivos emitidos por grupos externos con el objetivo de influir en las elecciones al Congreso fueron financiados por donantes secretos y más de un cuarto de los anuncios para la Cámara de Representantes y Senado vinieron de grupos que no desvelaron sus donantes. Los anuncios de grupos de “dinero oscuro” en campañas federales desde las elecciones a mitad de ciclo de 2014 escalaron un 26 por ciento (www.usatoday.com, 12 de julio y 16 de noviembre, 2018).

La corrupción electoral se agudizó. The Guardian reportó el 7 de agosto de 2018 que el público consideraba en su gran mayoría que las elecciones de Estados Unidos estaban corrompidas. Se consideraba que los miembros del Congreso eran prisioneros de corporaciones, donantes acaudalados y grupos de intereses especiales. El costo medio para lograr un escaño en el Senado fue de 19,4 millones de dólares, mientras que un escaño en la Cámara de Representantes podría costar al menos 1,5 millones de media. Eran comunes los fraudes electorales, como por ejemplo usar dinero a cambio de votos. Según un reportaje de la página web de The New York Times del 20 de noviembre, 2018, el fiscal del distrito de Los Ángeles desveló que nueve personas habían sido acusadas de pagar a personas sin techo, con billetes de un dólar y cigarrillos, a cambio de que firmasen con nombres falsos formularios de registros de votantes.

El gobierno de Estados Unidos sirvió como portavoz de los ricos. Según una noticia divulgada en mayo de 2018 por Philip G. Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas, la riqueza combinada del gabinete de Estados Unidos sumó cerca de 4.300 millones de dólares, convirtiendo al gobierno estadounidense en el portavoz de los ricos. El antiguo senador del estado de Arkansas y diputado de Arkansas Henry Wilkins aceptó sobornos para votar a favor de las intenciones de los grupos de presión, según un comunicado de la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos el 30 de abril de 2018. Influido por los grupos de presión, el gobernador de Florida, Rick Scott, recortó 700 millones de dólares en fondos para la gestión del agua, reportó el diario Miami Herald el 2 de agosto de 2018. La reducción provocó una severa crisis de marea roja causando la muerte de la vida marina y poniendo en peligro la salud de los residentes costeros.

Escándalos de corrupción de los políticos se sucedieron sin parar. El antiguo alcalde de Tallahassee, Florida, Scott Maddox, se enfrentó a una acusación de 44 cargos, que incluye soborno, extorsión y fraude, reportó el diario Miami Herald el 8 de diciembre de 2018. Una prominente senadora de Texas fue acusada de usar su influencia para tratar de finalizar una investigación sobre un bar que ella y su esposo poseían, según la página web de Houston Chronicle el 8 de junio de 2018. The Week publicó un artículo titulado “La corrupción está erosionando la democracia estadounidense” en su página web el 14 de diciembre de 2018, en el que indicaba que las empresas tomaban como rehenes a los políticos estadounidenses con donaciones durante la campaña y con promesas de futuros sobornos si los políticos legislaban a favor de sus negocios.

El público era pesimista sobre los políticos estadounidenses. Una encuesta del Centro de Pew Research sobre la democracia estadounidense y el sistema político divulgada el 26 de abril de 2018, mostró que el 53 por ciento de los encuestados indicó que Estados Unidos no respetaba los “derechos y las libertades de todo el mundo”. Newsweek reportó el 26 de junio de 2018 una encuesta que mostraba que el 55 por ciento de los estadounidenses destacó que la democracia de Estados Unidos era “débil” en la actualidad, y un 68 por ciento de los entrevistados creía que la democracia en Estados Unidos se “estaba debilitando”.

III. La desigualdad de ingresos continuó aumentando

La tasa de pobreza en Estados Unidos permaneció alta. La desigualdad de ingresos continuó aumentando. Cerca de la mitad de los hogares estadounidenses experimentó dificultades financieras. La población con bajos ingresos carecía de seguro médico. El número de personas sin techo continuó siendo alto.

Estados Unidos tenía la mayor tasa de desigualdad de ingresos entre los países occidentales. El Censo de Estados Unidos estimó que el 13,4 por ciento de los estadounidenses, cerca de 42 millones, vivía por debajo de la línea de la pobreza en 2017. Más de 5 millones de estadounidenses que tenían un trabajo a jornada completa de un año ganaron menos que la cifra que demarca la línea de la pobreza. Según un informe de la Institución Brookings, por lo general los discapacitados experimentaban más dificultades a la hora de encontrar un trabajo estable y tener salarios por encima de la línea de la pobreza. Cerca del 25,7 por ciento de los discapacitados vivía en la pobreza. (www.usatoday.com, 10 de octubre, 2018 y 19 de noviembre, 2018).

En mayo de 2018, Philip G. Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas, publicó un informe que indicaba que Estados Unidos tenía la mayor de tasa de desigualdad de ingresos entre los países occidentales, y que unos 18,5 millones de estadounidenses vivían en la extrema pobreza. El país tenía la mayor tasa de jóvenes pobres en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En 2016, el uno por ciento de la población más rica en Estados Unidos poseía el 38,6 por ciento de la riqueza total. Con respecto tanto a la riqueza como a los ingresos, la parte correspondiente a la gente común y corriente ha caído en los últimos 25 años. Alston apuntó posteriormente que la serie de estímulos económicos del gobierno de Estados Unidos en los años recientes solo benefició a los ricos, no a la gente normal. “Las políticas gubernamentales de Estados Unidos proporcionaron grandes recortes fiscales sin precedentes para los muy acaudalados y grandes corporaciones y fueron pagados en parte a través de la reducción del bienestar para los pobres. La reforma tributaria empeorará la desigualdad”. (www.washingtonpost.com 25 de junio de 2018).

Cerca de la mitad de los hogares estadounidenses vivía con dificultades financieras. El 17 de julio de 2018, el senador de Estados Unidos, Bernie Sanders, escribió en un artículo publicado en la página web de USA Today, que el 43 por ciento de los hogares estadounidenses vivía al día y no se podía permitir pagar su vivienda, comida, cuidado infantil, sanidad, transporte y teléfonos sin contraer deudas. Un estudio del Instituto Urban encontró que cerca del 40 por ciento de los adultos que no eran ancianos reportaron dificultades para satisfacer necesidades básicas como comida, sanidad, vivienda y luz y gas (www.usatoday.com, 17 de julio de 2018 y 1 de octubre de 2018).

La población con bajos ingresos carecía de seguro médico. En mayo de 2018, Philip G. Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas, publicó un informe que señalaba que cerca de un cuarto de los empleados a jornada completa, y tres cuartos de empleados a tiempo parcial no recibían su sueldo si enfermaban. Cerca del 44 por ciento de los adultos no podría cubrir un gasto de emergencia o necesitaría vender algo o pedir prestado dinero para hacerlo (www.washingtonpost.com, 25 de junio de 2018). La encuesta anual de Gallup, realizada en noviembre de 2018, encontró que el 46 por ciento de los adultos estaba preocupado por no tener suficiente dinero para pagar su atención médica (news.gallup.com, 10 de diciembre de 2018). Según un análisis del Instituto Urban, Texas tenía un 19 por ciento de sus residentes menores de 65 años sin seguro médico, lo que totalizaba 4,7 millones (abcnews.go.com, 17 de diciembre de 2018).

El número de personas sin hogar permaneció elevado. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, más de medio millón de estadounidenses carecía de refugio permanente. Muchos individuos sin techo tenían necesidad directa de atención médica y sufrían enfermedades mentales (www.usatoday.com, 1 de octubre de 2018). Según un informe auditado divulgado por el estado de California en abril de 2018, el estado tenía el mayor número de personas sin techo en la nación, sumando 134.278 personas en 2017, un incremento de 16.136 más que en 2016 (www.auditor.ca.gov). En la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, las personas sin hogar establecieron un campamento en pleno corazón de la ciudad. Pero un juez local llamado Robert Ruehlman declaró que los campos de los sin techo eran una molestia pública y los prohibió en la parte afectada del centro. Posteriormente expandió la prohibición e incluyó a la mayor parte de la ciudad y todos los alrededores del distrito de Hamilton (www.usatoday.com, 14 de agosto de 2018).

Las muertes por sobredosis y los suicidios continuaron aumentando. Un informe divulgado en 2018 por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indicó que las muertes por sobredosis entre los residentes de Estados Unidos superaron las 70.000 en 2017. La tasa se ha incrementado una media del 16 por ciento anual desde 2014. El suicidio era la décima causa de muerte en Estados Unidos. Desde 1999, la tasa de suicidios había subido un 33 por ciento. En 2017, más de 47.000 estadounidenses se quitaron la vida (www.nytimes.com, 15 de agosto de 2018, www.usatoday.com, 29 de noviembre y 18 de diciembre de 2018 ).

IV. Empeoramiento de la discriminación racial

La discriminación racial sistemática es un problema de vieja data en Estados Unidos. Las minorías étnicas enfrentan restricciones a la hora de ejercer su derecho al voto. Los departamentos judiciales y de ejecución de la ley no han logrado ningún progreso en la reducción de la discriminación racial. Los crímenes de odio son algo común. Las minorías están en una posición extremadamente desventajosa.

La discriminación racial sistemática fue criticada por las Naciones Unidas. De acuerdo con el informe de la 93ª sesión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial y el informe del Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia relacionada con la raza, preparado de cara a una resolución de la Asamblea General de la ONU, el fenómeno de la promoción de la supremacía blanca y la incitación a la discriminación racial y al odio han existido en la sociedad estadounidense desde hace largo tiempo. Estados Unidos no ha logrado rechazar y contener de forma inequívoca los eventos y demostraciones racistas de carácter violento. Políticos y funcionarios de alto nivel, entre ellos el presidente, han propagado afirmaciones nacionalistas y populistas, y han publicado comunicados racistas y xenófobos en medios impresos y redes sociales (UN documents A/73/18, A/73/312, A/73/305).

Los votantes de las minorías fueron marginados. De acuerdo con un informe de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos publicado el 12 de octubre de 2018, la restrictiva ley de carné de identidad del votante de Dakota del Norte, exige que los votantes lleven consigo un documento de identidad que incluya la dirección actual de residencia, la cual debe estar en una calle residencial. En vista de que muchos indígenas estadounidenses viven en reservaciones ubicadas en zonas rurales, carentes de calles y direcciones, la ley resultó en la marginación de miles de estas personas. Desde 2010, un total de 23 estados han aprobado algún tipo de ley de supresión del voto, en tanto que 17 tienen leyes de supresión de voto que apuntan a los nativos norteamericanos y a los indígenas, de acuerdo con un informe en Internet del Reportero Católico Nacional. La página web de Reuters informó el 28 de noviembre de 2018 que durante las elecciones de mitad de periodo, debido a una política de “coincidencia exacta” adoptada en Georgia, el 70 por ciento de los votantes cuyos registros estaban pendientes antes de las votaciones eran negros. Los afroamericanos representan alrededor de un tercio de la población total del estado. El 11 de agosto de 2018, The Economist comentó en su sitio web que en el sur de Estados Unidos, algunos estados adoptaron leyes para imponer estrictos requerimientos a los votantes afroamericanos. “Dichas leyes parecieran empujar a Estados Unidos de vuelta hacia los comienzos del siglo XX, cuando a los negros se les impedía sistemáticamente votar.”

Los afroamericanos se convirtieron en víctimas inocentes de las balas de la policía debido a su color de piel. Según un informe de la BBC del 12 de noviembre de 2018, Jemel Robertson, un guarda de seguridad afroamericano de 26 años, había reducido a un atacante supuestamente armado en un bar de los suburbios de Chicago, pero la policía le disparó tan pronto llegó al lugar dándole muerte de forma instantánea. Un testigo relató que todos los presentes estaban gritando que “el era un guarda de seguridad”, pero la policía hizo su trabajo y abrió fuego en cuanto vieron a un hombre negro armado.

En la noche del Día de Acción de Gracias, 22 de noviembre, y luego de que se registrara una balacera en un centro comercial de Alabama, Emantic “EJ” Fitzgerald Bradford Jr., un negro de 21 años que estaba ayudando a otros visitantes del establecimiento a encontrar refugio, fue confundido con el atacante por la policía, que le disparó por la espalda en tres ocasiones. Testigos dijeron que el hombre no representaba riesgo alguno para nadie. “La muerte totalmente innecesaria de Fitzgerald es el más reciente ejemplo atroz del asesinato de un negro que fue considerado una amenaza debido al color de su piel”, dijo al periódico Usa Today Ben Crump, abogado de la familia Fitzgerald. (www.usatoday.com, 4 de diciembre de 2018)

El “incidente Starbucks”, puso de relieve la discriminación común en contra de los afroamericanos. El 12 de abril de 2018, dos afroamericanos entraron a un local de la cafetería Starbucks en el centro de Filadelfia y pidieron utilizar el sanitario. Sin embargo, los empleados del lugar les negaron el permiso, tras lo cual los dos hombres se negaron a abandonar el lugar. Agentes policiales los arrestaron tan pronto arribaron al lugar. Este acto de discriminación desató una oleada de protestas. En primera instancia, el comisionado de policía de Filadelfia, Richard Ross, defendió a los uniformados y dijo que “no hicieron nada malo”, pero luego ofreció disculpas como resultado de la presión de la opinión pública. El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, dijo que el arresto hizo que muchos habitantes de la ciudad fueran testigos y revivieran “el trauma de la categorización racial” (www.usatoday.com, 15 de abril de 2018; abcnews.go.com, abril 19 de 2018). Muchos dicen que el incidente Starbucks expuso la discriminación que la gente de color y en particular los negros enfrentan todos los días, de acuerdo con un reportaje de The Guardian (www.theguardian.com, 28 de mayo de 2018).

Las minorías sufrieron discriminación judicial. De acuerdo con estadísticas disponibles hasta 2017, en 15 casos de alto perfil relacionados con la muerte de personas negras, solo un agente policial enfrenta una condena de cárcel, según la página web de The New York Times. Con base en la estadística nacional sobre pena de muerte y raza publicada por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte de Estados Unidos el 14 de diciembre de 2018, entre las personas ejecutadas por asesinatos interraciales en ese país desde 1976, el número de acusados negros ejecutados por el asesinato de víctimas blancas llegó a 290. En contraste, solo 20 acusados blancos fueron ejecutados por asesinar a víctimas de color (deathpenaltyinfo.org, 14 de diciembre de 2018). De acuerdo con un análisis de The Washington Post del 29 de julio sobre los datos de arrestos por homicidio, en la última década la policía arrestó a alguien en el 63 por ciento de los asesinatos de víctimas blancas, en tanto que solo lo hicieron en el 47 por ciento de los casos en los que las víctimas fueron negros.

Los crímenes de odio relacionados con la discriminación racial llegaron a un nuevo récord. Los crímenes de odio en Estados Unidos aumentaron en 2017 más de un 17 por ciento, el incremento anual más marcado en los casos de este tipo denunciados desde 2001. Alrededor del 60 por ciento de los 7.175 crímenes de odio estuvieron relacionados con la discriminación racial, y cerca de la mitad de las víctimas fueron afroamericanos, según un informe publicado por Los Angeles Times el 13 de noviembre de 2018.

James Harris Jackson, un hombre blanco veterano del ejército, planeó asesinar a varios hombres negros acompañados por mujeres blancas debido a su odio por las relaciones sentimentales interraciales. A manera de “práctica” para un ataque terrorista de mayor escala, en marzo de 2017 dio muerte cruelmente a un hombre negro de 66 años con una espada corta, informó The New York Times el 20 de septiembre de 2018.

Prevalece el antisemitismo. Robert Bowers, un hombre blanco de 46 años, asaltó la sinagoga de la congregación Árbol de la Vida en Pittsburgh, Pennsylvania, armado de un rifle y pistolas y gritando arengas antisemitas. En un ataque que duró 20 minutos, asesinó a 11 de los presentes e hirió a otros seis. Este ha sido considerado el ataque más grave en contra de la comunidad judía en la historia de Estados Unidos (edition.cnn.com, 27 de noviembre de 2018 y www.usatosay.com, 29 de octubre de 2018). En diferentes zonas de Pittsburgh fueron distribuidos panfletos antisemitas. Asimismo, en diferentes partes de la Universidad Estatal de Nueva York fueron encontrados afiches con temas relacionados con los nazis. Un hombre de 21 años fue arrestado por presuntamente estar planeando el asesinato de feligreses en una sinagoga en Toledo, de acuerdo con un informe de CNN del 12 de diciembre. En 2017 hubo 938 crímenes de odio en contra de judíos, un aumento del 37 por ciento en los delitos contra judíos, según un informe del FBI (www.latimes.com, 13 de noviembre de 2018).

La condición económica de los afroamericanos es preocupante. Los afroamericanos fueron en el año pasado 2,5 veces más propensos a estar en condiciones de pobreza que los blancos, y la familia blanca promedio tenía casi 10 veces la riqueza de la familia negra promedio, según el Instituto de Política Económica (www.epi.org, 26 de febrero de 2018). Los afroamericanos representan el 13 por ciento de la población general, pero constituía más del 40 por ciento de la población carente de vivienda, informó la Alianza Nacional para el Fin del Desamparo (endhomelessness.org, 6 de junio de 2018).

La discriminación racial causa disparidades en la salud. Al analizar las diez causas principales de muerte en Estados Unidos, entre las que se cuenta el cáncer, el accidente cerebrovascular y las enfermedades coronarias, las tasas de mortalidad entre los negros fueron más altas que entre los blancos. Evidencias convincentes sugieren que la discriminación, tanto a nivel individual como institucional, causa esta disparidad, informó el 5 de febrero de 2018 el diario Huffington Post. La tasa de mortalidad entre bebés negros fue 2,3 veces más alta que la de los bebés blancos. En promedio, un afroamericano nacido hoy tiene una esperanza de vida inferior en 3,5 años a la de una persona blanca nacida en el mismo día, de acuerdo con un informe del Instituto de Política Económica del 26 de febrero de 2018.

En el sector financiero existe una grave discriminación racial. Los solicitantes negros fueron rechazados en más del doble de la tasa de los solicitantes blancos no hispanos en todos los tipos de préstamos, muestran datos del Buró Federal de Protección Financiera al Consumidor. Con mayor frecuencia, los solicitantes negros e hispanos fueron objeto de tasas de interés de al menos 1,5 puntos porcentuales por encima de la “tasa de interés promedio” para créditos de tipo similar, informó Los Angeles Times el 27 de mayo de 2018.

V. Los niños enfrentan preocupantes problemas de seguridad

La alta incidencia de balaceras en escuelas, violencia generalizada en los centros educativos y ausencia de supervisión efectiva por parte del gobierno de abusos contra los niños, constituyen una amenaza contra los menores de edad de Estados Unidos tanto en lo físico como en lo mental, y el ambiente en el que viven es preocupante.

Las balaceras en escuelas fueron frecuentes. De acuerdo con un informe de la BBC del 12 de diciembre de 2018, ese registró el número más alto de incidentes de ese tipo desde 1970, y ha sido el peor en cuanto a muertes y heridas. Datos del Centro para la Defensa y la Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias muestran que en 2018 hubo 94 incidentes con armas de fuego en escuelas de Estados Unidos, los cuales dejaron 163 víctimas, en comparación con un máximo de 97 en 1986. El 14 de febrero de 2018, Nikolas Cruz, un hombre de 19 años armado con una pistola y numerosos proveedores de munición, abrió fuego en una escuela secundaria de Florida, matando 17 personas y dejando heridas a otras 14. En el ataque, Cruz activó la alarma contra incendios y luego empezó a disparar con el arma semiautomática en contra de los estudiantes que empezaban a salir aceleradamente de las aulas (www.usatoday.com, 14 de febrero de 2018). Según un informe del 18 de abril de 2018 del Centro de Investigación Pew, el 57 por ciento de los adolescentes interrogados dijo sentirse preocupado frente a la posibilidad de que en su escuela se presentara un tiroteo, en tanto que el 63 por ciento de los padres de adolescentes dijo estar preocupado de alguna manera sobre esa misma posibilidad.

El problema de la violencia escolar es prominente. Los incidentes violentos en escuelas de Estados Unidos aumentaron un 113 por ciento durante el año escolar 2017-2018. De acuerdo con una encuesta basada en respuestas de más de 160.000 estudiantes de secundaria en 27 estados, cerca del 40 por ciento de los estudiantes de la básica secundaria dijo haber sido víctima de “bullying”, mientras el 27 por ciento de estudiantes de secundaria reconoció haber padecido el mismo tratamiento (www.usatoday.com, 14 de agosto y 24 de septiembre de 2018). La publicación American School & University informó el 10 de diciembre de 2018 que cada año más de 600 escuelas en Florida dejaron de reportar ante las autoridades los delitos que tuvieron lugar en sus campus.

Los niños padecen severas amenazas de abuso. De acuerdo con estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, se estima que uno de cada cuatro niños en Estados Unidos han sufrido maltrato en algún momento de su vida (www.usatoday.com, 26 de julio de 2018). El periódico Texas Tribune informó el 6 de diciembre de 2018 que cientos de niños fueron abusados y 88 murieron por abuso y descuido en guarderías de Texas en la última década. De acuerdo con un informe de The Guardian del 18 de diciembre de 2018, un centro educativo de Canton, Massachusetts, infligía de forma rutinaria poderosos choques eléctricos como una forma de castigo a sus estudiantes. Los individuos recibían descargas incluso más poderosas que aquellas de las pistolas paralizantes. La Comisión Interamericana sobre los Derechos Humanos emitió una poco común nota formal conocida como “medidas de precaución”, en la que pide cesar de forma inmediata ese tipo de castigo.

Los niños fueron víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes. Según un informe emitido el 15 de agosto de 2018 por la cadena CBS, más de 300 sacerdotes católicos en Pennsylvania sometieron abusos sexuales contra un gran número de niños a lo largo de un periodo de décadas, con un total de más de 1.000 víctimas, mientras altos jerarcas de la Iglesia tomaron medidas para encubrir estos hechos. Un informe de la oficina del fiscal general de Illinois muestra que 690 sacerdotes católicos eran sospechosos de abuso sexual en contra de niños en el estado (www.chicagotribune.com, 19 de diciembre de 2018). De acuerdo con un informe de Star-Telegram del 9 de diciembre de 2018, más de 100 clérigos de iglesias bautistas fundamentales distribuidas en 40 estados, fueron acusados de cometer delitos sexuales contra niños.

El gobierno de Estados Unidos descuidó la protección de los derechos de los niños. De acuerdo con un informe del Chicago Tribune del 13 de julio de 2018, en algunos estados el sistema de adopción carece de transparencia, y asuntos como las condiciones de vida de los niños adoptados y las denuncias de abusos en contra de los niños han sido ignorados por varios años. La falta de una supervisión efectiva por parte de los gobiernos federal y de estados ha llevado a freuentes incidentes de abuso o asesinato de niños adoptados. El 28 de noviembre de 2018, el diario Miami Herald publicó un extenso reportaje investigativo sobre el involucramiento del multimillonario Jeffrey Epstein en una red de tráfico de menores de edad con fines de explotación sexual basado en una revisión de expedientes judiciales. Entre 2001 y 2005, Epstein presuntamente secuestró y traficó niñas de otros países y las obligó a ofrecer servicios sexuales a sus amigos poderosos, actividad en la que el número de víctimas superó las 80. Fiscales federales llegaron a un trato negociado con Epstein para condenarlo a 13 meses de prisión con base en un solo cargo y poner fin a la investigación sobre potenciales co-conspiradores. El informe dice que algún funcionario de alto nivel le ayudó a lograr el trato para recibir una condena tan irrisoria.

Los niños están sufriendo por la pobreza. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, más de 13 millones de niños (alrededor de uno por cada seis) en ese país vive en familias con un acceso inconsistente a alimentos. Estos niños pueden llegar a experimentar hambre sobre una base regular. De acuerdo con cifras reveladas por el Buró del Censo de Estados Unidos, el 20,2 por ciento de los niños estadounidenses menores de 5 años vive en la pobreza (www.usatoday.com, 1y 10 de octubre de 2018).

VI. Escandalosa discriminación de género

Las mujeres de Estados Unidos sufrieron una grave amenaza en términos de acoso sexual y asalto sexual, en un contexto de falta de protección a la seguridad personal. Tambien enfrentan una obvia discriminación laboral y en los lugares de trabajo.

Alta tasa de ocurrencia de acoso sexual y asalto. La Radio Pública Nacional informó el 21 de febrero de 2018 que una encuesta realizada vía internet descubrió que el 82 por ciento de las mujeres ha experimentado alguna forma de acoso sexual durante su vida, y el 77 por ciento de las mujeres ha experimentado acoso sexual verbal. También encontró que el 51 por ciento ha sido tocadas sexualmente sin su consentimiento, y el 27 por ciento dijo haber sobrevivido a un asalto sexual (www.nor.org, 21 de febrero de 2018). Un informe de Des Moines Register del 14 de octubre denunció que legisladores y empleados del estado de Iowa se vieron involucrados en un evento de acoso sexual conocido como “el caso Anderson”. Ante el temor de perder su trabajo y sufrir retaliaciones, la víctima se vio obligada a guardar silencio por más de diez años. El gobierno del estado llegó a un acuerdo para pagar 1,75 millones de dólares. USA Today informó el 26 de septiembre que el acoso y el asalto de índole sexual se ha convertido en un asunto sistemático en Hollywood. Según un sondeo al interior de la industria, el 94 por ciento de las mujeres entrevistadas había padecido alguna forma de acoso o abuso durante su carrera. La firma de encuestas Gallup dio a conocer el 12 de noviembre que un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontró que el 18,3 por ciento de las mujeres fue víctima de violación en algún momento de su vida. El documento también estableció que el porcentaje de mujeres estadounidenses que dijeron sentirse preocupadas por la posibilidad de convertirse en víctimas de asalto sexual aumentó al 36 por ciento, el nivel más alto al que ha llegado este registro desde 2011 (news.gallup.com, 12 de noviembre de 2018).

Las mujeres son objeto de ofensas violentas. Una investigación del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos demostró que cuatro de cada cinco mujeres indígenas y originarias de Alaska han experimentado violencia en algún momento de su vida, y más de la mitad de ellas han experimentado violencia sexual. El 14 de noviembre de 2018, el Huffington Post informó que solo en 2016 fueron denunciados 5.712 casos de mujeres indígenas desaparecidas en todo el país ante el Centro Nacional de Información de Delitos de Estados Unidos. Por su parte, Los Angeles Times informó el 8 de octubre que entre 2006 y 2014, más de 5.000 mujeres fueron asesinadas con armas de fuego por un compañero sentimental actual o previo.

Significativa brecha salarial entre hombres y mujeres. Según datos del Buró del Censo de Estados Unidos, la brecha salarial promedio en Estados Unidos es de cerca del 19,5 por ciento, y una mujer devenga solo el 80,5 por ciento de lo que gana un hombre (www.businessinsider.com, 27 de agosto de 2018). La brecha salarial por géneros era aún peor que las estadísticas. En el largo plazo, las mujeres ganaban apenas poco menos de la mitad de los sueldos de los hombres. Entre los empleados de tiempo completo, las mujeres con grado de asociados recibían menos paga que los hombres que solo tenían un diploma de secundaria, y las mujeres con títulos de maestría ganaban menos que los hombres con título de licenciatura. La brecha salarial basada en el género sigue perjudicando a las mujeres y a sus familias (www.huffingtonpost.com, 28 de noviembre de 2018; www.nationalpartnership.org, abril y septiembre de 2018).

Discriminación prevalente en el lugar de trabajo. De acuerdo con un informe del San Francisco Chronicle del 21 de diciembre, la discriminación en contra de las mujeres embarazadas y las nuevas madres en el lugar de trabajo sigue siendo generalizada en Estados Unidos. La mitad de las mujeres que trabajan en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas ha experimentado discriminación de género en el lugar de trabajo. Alrededor del 70 por ciento de las mujeres dijeron que había muy pocas mujeres en posiciones de liderazgo tanto en la política como en los negocios (www.pewsocialtrends.org, 9 de enero y 20 de septiembre de 2018).

Notorio aumento del sentimiento de descontento de las mujeres con respecto a sus posiciones sociales. La página web de Gallup informó que el 46 por ciento de las mujeres en Estados Unidos dijo estar muy insatisfechas o un tanto insatisfechas con sus posiciones en la sociedad, cifra que en 2008, cuando la empresa hizo otra encuesta a ese respecto, era del 30 por ciento. El 20 de enero de 2018, The New York Times informó que millones de mujeres participaron en la Marcha de las Mujeres 2018 para protestar de forma enérgica contra las políticas del gobierno.

VII. Tragedias continuas para los inmigrantes

El gobierno de Estados Unidos utilizó insultos y violencia en contra de los inmigrantes. Inhumanas políticas de inmigración separaron por la fuerza a niños migrantes de sus padres. Mujeres y niños en busca de asilo sufrieron de abusos y asaltos sexuales. Los incidentes de muertes de niños alcanzaron niveles alarmantes. Las prácticas de Estados Unidos a este respecto fueron duramente criticadas por las Naciones Unidas y la comunidad internacional.

Ofensas y violencia contra los inmigrantes. El sitio web de The Atlantic informó el 12 de diciembre que en 2017 la Administración de Estados Unidos empezó a buscar la deportación de numerosos inmigrantes de larga duración de Vietnam, Camboya y otros países que fueron señalados por la Administración como “violentos criminales extranjeros”. El Washington Post informó el 26 de noviembre que las autoridades estadounidenses dispararon gases lacrimógenos en múltiples ocasiones en la frontera entre Estados Unidos y México para detener inmigrantes provenientes de Centroamérica, causando heridas a varios de ellos. El 28 de noviembre de 2018, expertos de la ONU, entre ellos el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Experto Independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional, el Relator Especial sobre el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto estándar alcanzable de salud mental y física, el Relator Especial sobre la vivienda adecuada como componente del derecho a un estándar de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia relacionada con la raza, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, el Relator Especial sobre el tráfico de personas, especialmente mujeres y niños, y el Presidente del Grupo de Trabajo sobre el asunto de la discriminación en contra de las mujeres en la ley y en la práctica, emitieron de manera conjunta cartas para expresar sus preocupaciones sobre el lenguaje y las prácticas racistas y xenófobos utilizados por las autoridades estadounidenses, las cuales van en contra de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Las misivas dicen que la respuesta oficial en ese país estigmatiza a los migrantes y refugiados, poniéndolos al mismo nivel de delitos y epidemias. “(Dicha respuesta) alimenta un clima de intolerancia, odio racial y xenofobia contra aquellas personas percibidas como no blancas, creando ambientes emocionales hostiles”.

Políticas de inmigración que separan a los niños de sus padres. El periódico The New York Times, en su página web, informó el 12 de mayo de 2018 que en abril, la Administración de Estados Unidos introdujo una nueva política de “tolerancia cero”, exigiendo el procesamiento penal de cualquier persona que entre al país ilegalmente. Los niños pequeños deberán ser separados de sus padres cuando en medio del proceso estos estén bajo custodia. Más de 2.000 niños migrantes han sido separados de sus padres. El sitio en internet de The Guardian informó el 16 de junio que, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional un total de 1.995 menores fueron separados de sus familias entre el 19 de abril y el 31 de mayo de 2018 en la frontera meridional de Estados Unidos durante la aplicación de las severas medidas en contra de la inmigración ilegal. Esta política ha generado una oleada de fuertes críticas y protestas tanto de la misma sociedad estadounidense como de la comunidad internacional. Un artículo en el sitio web de The Guardian del 23 de junio citó a Anne Longfield, comisionada de Inglaterra para la niñez, diciendo que “separar a los niños de sus padres es cruel y profundamente angustiante para ellos. En algunos de ellos esto causará un daño emocional duradero”. Laura Janner-Klausner, un reconocido rabino británico, hizo un paralelo entre la política y tendencias históricas que han llevado al genocidio.

Mujeres y niños que buscaban asilo sufrieron abusos y asaltos sexuales. La página de Internet de The Independent informó el 23 de mayo de 2018 que ha habido un alarmante incremento en el número de instancias en las que oficiales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos han abusado de niños que buscaban asilo en ese país. El informe cita una revelación hecha previamente por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos que detalla 116 incidentes en los que oficiales presuntamente abusaron física, sexual y psicológicamente a niños con edades entre los cinco y los 17 años. El su sitio web, The Texas Tribune informó el 20 de junio que niños retenidos en el Centro de Tratamiento Shiloh, un contratista del gobierno ubicado en el sur de Houston y que aloja menores inmigrantes, eran controlados con poderosas drogas para pacientes psiquiátricos. A los niños les eran inyectados a la fuerza medicamentos que los hacían sentir mareados, apáticos y temerosos de la gente, y que además causaban algunos efectos secundarios duraderos. De acuerdo con un informe aparecido el 30 de agosto en la página en internet del Consejo Estadounidense de Inmigración, el Centro de Detención de la Ciudad de Atlanta, utilizado por autoridades de Estados Unidos para mantener individuos con procedimientos de inmigración, tenía problemas como un ambiente sanitario inapropiado y el uso rampante de encerramiento y aislamiento (immigrationimpact.com, 30 de agosto de 2018).

En su página web, The New York Times informó el 12 de noviembre que Esteban Manzanares, un agente de la Patrulla Fronteriza en Texas, condujo a tres mujeres, incluidas dos adolescentes, quienes habían cruzado la frontera en busca de refugio, a un área boscosa y aislada fuera de la ciudad fronteriza. Allí asaltó sexualmente a una de las jóvenes y atacó viciosamente a las otras dos y las abandonó sangrantes entre la vegetación. El informe señala que a lo largo de los últimos cuatro años, por lo menos diez personas en el sur de Texas han sido víctimas de asesinato, intento de asesinato, secuestro o violación, todas, de acuerdo con fiscales y oficiales, a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza quienes repentinamente comenzaron a actuar de forma violenta. De acuerdo con un informe del 26 de diciembre de CNN, Jakelin Caal Maquin, una niña de 7 años de Guatemala, murió el 8 de diciembre bajo custodia de las autoridades aduaneras y de protección fronteriza de Estados Unidos menos de 48 horas después de que efectivos de dicha fuerza la hubieran detenido a ella junto con su padre. Felipe Alonzo-Gómez, otro niño de 8 años, también de origen guatemalteco, murió poco antes de la Navidad, también mientras estaba bajo custodia de la citada agencia.

Fuerte condena a las políticas de inmigración de Estados Unidos de parte de las instituciones de las Naciones Unidas. Un informe del Experto Independiente de la ONU sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, presentado de acuerdo con la resolución 35/3 del Consejo de Derechos Humanos, criticó el populismo y los lenguajes racistas y xenofóbicos utilizados por la Administración estadounidense para describir a los inmigrantes, así como la práctica de separar a los niños de sus padres. El texto dice que estas prácticas han puesto en peligro numerosos derechos humanos de los inmigrantes, entre ellos el derecho a la vida, la dignidad y la libertad (documento ONU A/73/206). Un informe aparecido el 5 de junio en el sitio en línea de The Guardian cita a Ravina Shamdasani, funcionaria de derechos humanos de la ONU, diciendo que “el uso de detención en la inmigración y de la separación familiar como disuasión (contra la inmigración ilegal) va en contra de los estándares y principios de los derechos humanos”. Ella señaló que Estados Unidos es el único país en el mundo que no ha ratificado la convención de la ONU sobre los derechos de los niños. Además, hizo un llamado a Estados Unidos a respetar de manera plena los derechos de los niños.

El 22 de junio de 2018, un grupo de expertos de la ONU, incluido el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidades, el Relator Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, el Relator Especial sobre la tortura y otras formas de tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, el Relator Especial sobre el derecho a la salud, el Relator Especial sobre el tráfico de personas, especialmente mujeres y niños, el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre el asunto de la discriminación en contra de las mujeres en la ley y en la práctica, el Relator Especial sobre la violencia contra las mujeres, y el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia relacionada con la raza, emitieron una declaración conjunta en la que dicen que separar por la fuerza niños migrantes de sus familias y mantenerlos detenidos, constituye una violación de los estándares internacionales sobre derechos humanos. El texto sostiene que la detención de niños es punitiva, perjudica severamente su desarrollo, y, en algunos casos, puede equivaler a una forma de tortura. “Los niños están siendo usado como una medida disuasoria contra la inmigración irregular, lo que es inaceptable”.

VIII. El unilateralismo está perdiendo terreno

Estados Unidos eludió sus responsabilidades internacionales, aplicó de manera inescrupulosa las políticas unilateralistas de “Primero Estados Unidos”, se retiró repetitivamente de organizaciones internacionales, intimidó a los débiles y causó desastres en materia de derechos humanos en sus operaciones militares en el extranjero, lo que ha convertido en un “generador de problemas” que la comunidad internacional ha condenado de forma generalizada.

Retirada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Después de retirarse de tratados internacionales como el Acuerdo de París sobre cambio climático y de organizaciones internacionales como la Unesco, Estados Unidos anunció, con absoluto descaro, su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 19 de junio de 2018. Solo un día antes, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos criticó a ese país norteamericano por separar por la fuerza a niños de sus padres luego de que hubieran cruzado la frontera hacia el interior. Según un informe emitido por The Atlantic el 20 de junio de 2018, expertos en derechos humanos dijeron que uno de los argumentos más probables, y más insidiosos, de Trump para adoptar dicha decisión, era evitar que Estados Unidos fuera señalado por sus propios abusos en materia de derechos humanos.

Reducción de ayuda humanitaria. El Departamento de Estado anunció el 31 de agosto que Estados Unidos no seguiría contribuyendo a la agencia de socorro de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, y amenazó con cancelar los programas de asistencia a Palestina por más de 200 millones de dólares en la Ribera Occidental y en Gaza, agravando la ya delicada situación humanitaria en la zona (www.washingtonpost.com, 31 de agosto de 2018; edition.cnn.com, 1 de septiembre de 2018).

Negativa a cerrar la prisión militar de Guantánamo. A pesar de años de una fuerte condena y de llamamientos por parte de la comunidad internacional, Estados Unidos decidió romper la promesa y mantener abierta la infame prisión militar de Guantánamo en Cuba, recurriendo a una orden ejecutiva. La mayoría de los prisioneros recluidos allí no han sido llevados a juicio (www.aljazeera.com, 1 de febrero de 2018). Los Angeles Times informó en su página en internet el 26 de julio que un ciudadano paquistaní, confundido con un extremista, fue hecho prisionero y torturado en Guantánamo por alrededor de 14 años sin someterlo a juicio, lo que derivó en graves daños físicos y mentales.

Víctimas civiles como resultado de operaciones militares en el extranjero. De acuerdo con un informe de CNN del 14 de abril de 2018, Estados Unidos y sus aliados, sin evidencia concreta ni autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, lanzó un ataque aéreo en Siria bajo el pretexto de bombardear instalaciones de armas químicas sirias. The Guardian informó el 28 de noviembre que al menos 30 civiles afganos, entre ellos mujeres y 16 niños, fueron asesinados en ataques aéreos de Estados Unidos en la provincia afgana de Helmand. La ONU dijo que el número de víctimas civiles de ataques aéreos en los primeros nueve meses de 2018 era ya más elevado que el de cualquier año entero desde al menos 2009 (www.theguardian.com, 28 de noviembre de 2018; www.latimes.com, 30 de noviembre de 2018).

El 14 de noviembre, AP informó que Estados Unidos se vio involucrado en una guerra de drones en Yemen durante 16 años, causando un gran número de víctimas civiles. Al menos 30 civiles perecieron en un ataque con drones en 2018. Estadísticas muestran que en 2017 y 2018 Estados Unidos lanzó 176 ataques con drones, los cuales dejaron 205 muertos. CNN informó el 16 de diciembre que Yemen, un país devastado por la guerra, estaba atravesando una hambruna masiva y un brote de cólera, razones por las cuales más de 22 millones de personas necesitaban de asistencia humanitaria y protección. Una cifra estimada en 85.000 niños con edades inferiores a los cinco años en Yemen podrían haber muerto a causa de hambre o enfermedad. El senador estadounidense Chris Murphy dijo, “Estados Unidos está haciendo posible una guerra que ha convertido a Yemen un infierno en la Tierra para los civiles. Hay una impronta de Estados Unidos en cada uno de estos civiles muertos”.