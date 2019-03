Filipinas se retira de Corte Penal Internacional por investigaciones contra Duterte por la guerra contra las drogas

–Oficialmente este domingo Filipinas se retiró de la Corte Penal Internacional (CPI), hecho provocado por las investigaciones emprendidas por el alto tribunal contra el presidente del país Rodrigo Duterte, por la violación de derechos humanos y ejecuciones en desarrollo de la guerra contra las drogas.

El retiro se oficializa a un año de que Duterte se quejara del “esfuerzo concertado” de los funcionarios de las Naciones Unidas para mostrarlo como “un violador despiadado de los derechos humanos”.

El mismo Duterte había anunciado la decisión hace un año, pero según las reglas de la corte solo tendría efecto 12 meses después. Este país es el segundo en retirarse del organismo después de que lo hiciera Burundi en 2017.

La CPI inició en febrero de 2018 una investigación preliminar sobre la guerra contra las drogas emprendida por el presidente filipino, en el marco de la cual ya se han llevado a cabo más de 5.000 ejecuciones oficiales desde el 2016 y que ha sido criticada por grupos de derechos humanos en todo el mundo, supuestamente por alentar los asesinatos extrajudiciales.

Defensores de los derechos humanos presentaron una petición ante la CPI para desafiar la decisión de Duterte de retirar a su país del tribunal internacional, sustentado que esto podría entorpecer los esfuerzos para investigar los asesinatos y provocar nuevos abusos. No obstante, la corte no actuó al respecto, pero asegura que la decisión de Filipinas no impide que la corte continúe sus pesquisas. (Versión RT).