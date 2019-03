Maduro activa nuevos ejercicios cívico-militares y notifica a la “derecha golpista” que no podrá sacarlo del poder

–Nicolás Maduro, confirmó este sábado el inicio de los ejercicios cívico-militares integrales, ‘Ana Karina Rote’con el objetivo fundamental de proteger los servicios estratégicos del país, a tiempo que notificó a la “derecha golpista” que “no han podido, ni podrán” sacarlo del poder.

“Inician los Ejercicios de Acción Integral ‘Ana Karina Rote’ para proteger los servicios estratégicos de la nación. No permitiremos que los enemigos de la Patria vuelvan a robarle la tranquilidad al heroico pueblo venezolano” escribió Maduro en la red social Twitter.

Maduro realizó este sábado un recorrido sorpresa por las Centrales Hidroeléctricas Simón Bolívar (Gurí), Francisco de Miranda (Caruachi), Antonio José de Sucre (Macagua) y el Centro Regional de Despacho de Guayana, tras el sabotaje eléctrico perpetrado el pasado 7 de marzo que dejó sin energía eléctrica al país por varios días.

Maduro destacó que Venezuela está siendo ejemplo de resistencia en el mundo por la conciencia del pueblo venezolano.

“El servicio eléctrico es vital, es la columna vertebral del equilibrio nacional. El Pueblo tuvo paciencia, conciencia, persistió la paz en Venezuela”, expresó.

Indicó que la “derecha golpista no tiene ética ni límites. Es capaz de llamar a una guerra. Pero no han podido, ni podrán”.

“El país estuvo en paz, en lo fundamental, pero hubo quien apostó a que en el país hubiera una escalada de violencia, de saqueos (…) ustedes saben que cuando eso se apodera de un país lo que viene es destrucción, funerales, muertos. Eso es lo que quería la derecha golpista. Se quedaron con los crespos hechos”, detalló.

Señaló que la violencia que se generó en Maracaibo, estado Zulia, fue financiada con dólares por sectores de la oposición, por lo cual subrayó que ahora toca reconstruir.

Reiteró que creó un el Comando para la Defensa de los Servicios Básicos y Estratégicos del Estado en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) con el apoyo de Rusia debido a que “la guerra del futuro es la guerra de los ciberataques”.

“Era difícil imaginar una situación como ésta y ahora debemos cuidar los sistemas y que nunca más sucedan este tipo de ataques”, manifestó.

A su turno, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, detalló que los ejercicios militares servirán para para coordinar la protección de los ciudadanos y los servicios estratégicos (electricidad y agua) del país.

Según dijo se trata de una iniciativa de Maduro que surgió “luego del ataque criminal perpetrado el pasado jueves 7 de marzo al Sistema Automatizado de Control (ARDA) de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa del Guri, estado Bolívar, acción que interrumpió el servicio eléctrico, generó la caída de las telecomunicaciones y afectó el suministro de agua potable”.

Maduro ha reiterado que se trató de un sabotaje perpetrado por el Gobierno de Estado Unidos y sus lacayos internos por estas acciones desestabilizadoras contra el pueblo venezolano.

Mientras tanto, el segundo del chavismo, Diosdao Cabello, en desarrollo de una manifestación en Caracas, aseguró que el ataque cibernético contra el Sitema Eléctrico Nacional, el pasado jueves, “ha sido una de la más grande victoria obtenida durante estos 20 años de revolución”.

“Hoy estamos en la consolidación de una gran victoria popular, con unos arquitectos que son este pueblo en conciencia, un pueblo victorioso que decidió con el comandante Hugo Chávez, ser libres, soberanos e independientes”, indicó Cabello, en la avenida Urdaneta, de Caracas, donde llegó la “Gran Marcha de la Victoria”, convocada por su partido.

Agregó que el pueblo debe seguir trabajando para obtener la victoria definitiva. “Tenemos que seguir trabajando. No es fácil pero estoy seguro que si alguien lo puede lograr es el pueblo revolucionario. Sumemos fuerzas que entiendan que aquí hay un solo proyecto chavista, que si no fuera por los ataques cómo estaría nuestro pueblo, absolutamente feliz. Hoy estamos felices con problemas, pero dispuesto a seguir batallando”, expresó.

Cabello mencionó que medios de comunicación de Estados Unidos han tenido “ataques de sinceridad”, al referirse a publicación reciente de la Revista Forbes, donde indican que detrás de los apagones probablemente se encuentre el imperialismo estadounidense. También nombró al periódico The New York Times, donde demuestran que los camiones con la supuesta “ayuda humanitaria” en el estado Táchira, fueron quemados por la oposición.

Agregó asimismo que la cadena de televisión Cable News Network (CNN), divulgó un material sobre el magnicidio frustrado el pasado 4 de agosto de 2017, contra Nicolás Maduro, en la avenida Bolívar, de la capital venezolana, donde se demuestra que fue un atentado contra el presidente Maduro.

“Yo me pregunto ¿Por qué tanta sinceridad?. Yo les garantizó que luego de ese incidente, 4 ó 5 días después, CNN ya lo sabía. Porque The New York Times, teniendo esa información la dicen ahora. ¿Qué es lo que están escondiendo?”, señaló Cabello.

Por ello, alertó a la población a estar “pendientes con las actitudes y lo que ellos vayan a hacer”, alertó.

El ministro para Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que este lunes 18 de marzo, se reanudarán las actividades académicas y escolares en todos sus niveles en el territorio nacional.

“El Presidente Maduro, ha decidido que las actividades escolares en todos sus niveles de educación se mantienen suspendidas y se reanudarán las actividades académicas y escolares en todos los niveles de educación el próximo día lunes”, expresó.