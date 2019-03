Paris-Niza: Egan Bernal, campeón; Nairo Quintana, subcampeón

–El 1-2 hizo Colombia en la clásica Paris-Niza, que concluyó este domingo. Egan Bernal se coronó campeón, secundado por Nairo Quintana. La última fracción de la competencia sobre 110 kilómetros fue ganada por el español Ion Izaguirre, mientras el colombiano Daniel Martínez entró cuarto y Nairo décimo.

Este es la tercera oportunidad que Colombia se impone en esta prueba, cotizada entre las más importantes del calendario ciclistico mundial: Carlos Betancur, en 2014; Sergio Luis Henado, en 2017 y ahora Egan Bernal, con un hecho adicional sin precedentes de que el subcampeón es también colombiano: Nairo Quintana.

Además, Egan Bernal, de 22 años, nacido en Bogotá, pero criado en Zipaquirá, Cundinamarca, se convierte en el ganador más joven de la carrera desde René Vietto en 1935 y su equipo, el Sky, gana un sexto título en siete ediciones de París-Niza.

"I can’t believe that I just won Paris-Nice. It’s incredible for me. I… I just can’t believe it yet."@Eganbernal ? #ParisNice pic.twitter.com/RroNRZrlFl

— Team Sky (@TeamSky) March 17, 2019