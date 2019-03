¿QUÉ TANTO SABEMOS DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO? TEST PRENUPCIAL, continuación

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (218)- ROTECCIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, MEJOR LLAMADA MATRIMONIO CONSENSUAL.

Hago un llamado a quienes viven en lo que llaman de manera impropia unión libre o unión marital d hecho y que yo llamo matrimonio consensual, para que legalicen su convivencia.

Recuerden bien lo siguiente: La U.M.H. o matrimonio consensual no tiene protección legal si no está reconocida por los convivientes o compañeros permanentes como los llaman por costumbre o por sentencia judicial. Esta falta de protección legal impide que la pareja tenga derechos ciertos, repito derechos ciertos, en el evento de que la convivencia termine.

Y quien generalmente está desprotegida es la mujer. Veamos algunas situaciones de incertidumbre. Se cree que por el hecho de vivir dos años juntos ya están protegidas legalmente. No es cierto. Los derechos a pedir alimentos, a ser herederas, a pedir la cuota social en la eventual sociedad patrimonial y la opción de recibir la sustitución de la pensión están en el limbo mientras la U.M.H. o matrimonio consensual no esté reconocido conforme a derecho. Y los hijos que haya habido en la convivencia, si el padre no firmó el registro civil de nacimiento no están reconocidos y si la mujer está casada sus hijos habidos en la U.M.H. se presumen hijos del marido y no del compañero permanente y estaría pendiente un proceso de impugnación de la paternidad.

Entonces amables estudiantes del diplomado en educación para la vida en familia: Si Uds. viven en U.M.H, matrimonio consensual y no han reconocido su matrimonio por medio de escritura pública o en diligencia de conciliación o por medio de sentencia judicial, es hora de que legalicen su condición de casados en matrimonio consensual. No se crean el cuento de que como ya llevan dos o más años de convivencia todo está solucionado., No es cierto. Legalice su convivencia y ahorre pleitos y dinero y tranquilidad.

Si tiene dudas, la mejor forma de aclararlas en consultando a su abogado que le de confianza. No deje para mañana lo que puede Y DEBE hacer hoy.

TEST PRENUPCIAL. Continuación

RAZÓN DE SER DEL TEST.

Para saber si estamos preparados para asumir las responsabilidades familiares es por lo que propongo la CLASE DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA y EL TEST PRENUPCIAL el que bien podría llamarse ICFES PARA EL MATRIMONIO y por supuesto que es válido para todas las formas de matrimonio, aun las que sirvan solo de ensayo o de prueba.

De manera muy respetuosa propongo que esta CLASE DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA, de la cual forma parte este DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA y el TEST PRENUPCIAL sean estudiados, comentados y compartidos en todos los cursos de educación a partir por lo menos del tercer nivel de primaria y hasta el curso ONCE. Y por supuesto que en todas las reuniones que de todo tipo organicen las personas.

Preguntas:

NN y XX viven bajo el mismo techo desde hace 8 años. No tienen hijos. NN tiene matrimonio y sociedad conyugal vigentes desde hace 35 años y tiene buena relación con su cónyuge. XX compró un apartamento y está a su nombre. Bajo estos presupuestos:

1) ¿NN y XX deben ser considerados novios con derechos?

2) ¿En el evento de que NN y XX terminen su vida en común, NN tendría derecho a reclamar la mitad sobre el apartamento que compró XX?

3) ¿NN podría reclamar posesión sobre el apartamento que compró XX?

Bajo los mismos presupuestos anteriores, en el evento de que NN pensionado desde hace 7 años, muera:

1) ¿XX tiene derecho a reclamar la pensión que tenía NN?

2) ¿La pensión que tenía NN corresponde a quien ahora es su cónyuge sobreviviente?

3) ¿La pensión de jubilación corresponde al cónyuge sobreviviente y a XX y en caso afirmativo en qué proporción?

UN APORTE PARA SALIR DE LA POBREZA

En Colombia hay por lo menos 20 millones de personas pobres. Algunas suben y bajan en la línea de pobreza. La pobreza no se termina con obras de caridad. Se requiere justicia y equidad inmediatas.

¿Ud. cree que ayudaría a que muchas personas superen la línea de pobreza el que reciban una buena educación, una información de calidad y que tomen la firme voluntad de tener hijos, si lo deciden, luego de los 22 o 25 años y que solo tengan uno o dos hijos en toda su vida?

Gracias por dar su opinión y enviarla a las direcciones y redes que aparecen el final de esta lección.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, el buen trato, la mejor cultura, el decoro, la autoestima, el civismo, el ser mejores cada día en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que puedan solucionar con prudencia sus conflictos y por sobre todo que aporten para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 18 al 25 de marzo de 2019

