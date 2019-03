Culpan al Momo Challege por muerte de niño de 11 años en Miami

Versiones de los padres de la víctima indican que su hijo de 11 años se suicidó luego de recibir las amenazas del peligroso Momo Challenge.

Los hechos se registraron el martes de la semana pasada en North Miami Beach cuando el niño presuntamente acabó con su vida en su habitación.

Según los padres, originarios de Perú, el menor había empezado a actuar de manera extraña y había hecho referencia, en varias ocasiones, a la terrorífica muñeca de apariencia diabólica.

Entre tanto, la policía de North Miami Beach, a través de redes sociales, hizo un llamado a los padres de familia para que estén informados sobre los peligros que acechan en las diferentes plataformas.

“Atención padres y representantes: por favor edúquense y conozcan la tendencia actual de las redes social que se desalloran en el internet mientras sus hijos usan teléfonos y miran YouTube”, indicaron las autoridades.

ATTN ALL PARENTS AND GUARDIANS: please educate yourselves and become aware of the current social media trend that is taking place in the internet while your kids are using your phones and watching YouTube. Any questions please call the @northmiamibeachpd 305-949-5500 pic.twitter.com/pohFCEwXNc

— North Miami Beach PD (@myNMBPolice) 14 de marzo de 2019