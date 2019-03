En abril, ¡Colombia, celebra la danza, celebra tu territorio!

Loterias

Loterías del 18 de marzo en Colombia:

Cundinamarca 3274 – Serie 050

Tolima 6896 – Serie 043

DORADO

Mañana 2294 – Tarde 9018

CULONA:

6010

ASTRO SOL

4380 – Signo Cáncer

ASTRO LUNA

7187 – Signo Tauro

PIJAO:

0011

PAISITA:

Día 4106 – Noche 2766

CHONTICO:

Día 0475 – Noche 7707

CAFETERITO:

Tarde 6866 – Noche 9219

SINUANO:

Día 8078 – Noche 6633

CASH THREE:

Día 891 – Noche 915

PLAY FOUR:

Día 5421 – Noche 0086

SAMAN:

7841

CARIBEÑA:

Día 8029 – Noche 4847

WIN FOUR:

2780

EVENING:

2169

MOTILÓN:

Tarde 5911 – Noche 1853

LA FANTÁSTICA:

Día 7612 – Noche 7397

ANTIOQUEÑITA

Día 9955 – Tarde 7414