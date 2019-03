Los 25 cabecillas de las exFarc acusados de violación, reclutamientos forzados y abortos

–Aunque la audiencia promovida por la Comisión de Paz del Congreso con las víctimas terminó abruptamente, en medio de enfrentamientos verbales– más bien gritos–, y sin conclusiones, quedó la denuncia formulada por la Corporación Rosa Blanca por reclutamientos forzados, violaciones y abortos, contra 25 cabecillas de las exFarc, comenzando por alias Timochenko y sus “camaradas” que actualmente ocupan curules en el Senado y la Cámara de Representantes.

“En la CorpoRosaBlanca sólo contamos con nuestros cuerpos que hablan por sí mismos, porque nos dejaron marcadas con los vejámenes que nos cometieron. No contamos con ningún tipo de recursos. La meta es ir a los EE.UU y a la CPI. Esperamos la ayuda de toda Colombia. Lo lograremos”, escribió en su cuenta en Twitter el movimiento que agrupa a las víctimas de las exFarc.

En la audiencia, al presentar las denuncias, una de las voceras de la corporación, Lorena Murcia, estableció que la lista está basada en testimonios de víctimas que sobrevivieron, que ahora hacen parte de la Corporación Rosa Blanca Colombia, muchas de las cuales ya denunciaron y están dispuestas a declarar ante cualquier tribunal.

Además de Timochenko, los cabecillas de las exFarc acusados por sus víctimas son los congresitas Pablo Catatumbo, Victoria Sandino y Carlos Antonio Lozada.

Además, los cabecillas que desertaron de las zonas territoriales de reincorporación, alias Iván Márquez y alias “el paisa”.

La audiencia celebrada en el congreso con las víctimas de violaciones y abortos, agrupadas en la Corporación Rosa Blanca, terminó en desorden por acusaciones que se le hicieron a la congresista Angela María Robledo.

Tras la accidentada sesión, Rosa Blanca trinó en su cuenta en Twitter:

-Los victimarios del @PartidoFARC no aguantan la verdad de las niñas de @CorpoRosaBlanca. De nuevo se retiraron de la audiencia por lo contundente de los testimonios. A @angelamrobledo y su combo pro Farc no le quedó otra opción más que huir después que nos quiso intimidar.

-Desde @CorpoRosaBlanca solicitamos muy respetuosamente al Pte del @SenadoGovCo @ernestomaciast ordenar un riguroso exámen neuro psiquiátrico a la Rpte @angelamrobledo ya que su comportamiento demuestra que estaría inhabilitada para ejercer su cargo y que no está apta mentalmente.

-Ser defensora de victimarios violadores, ser defensora de quienes han secuestrado, asesinado, violado y no denunciarlos @angelamrobledo la hace cómplice, coopartícipe y aliada de los crímenes que cometieron. Eso la convierte en victimaria no material de los hechos que denunciamos

-La Vicepresidenta de @FFevcol @derlyvictima víctima de violación sexual por Hernán Darío Velásquez alias “el paisa” de las Farc hoy lo denunció en el Congreso mientras sus defensores @angelamrobledo @IvanCepedaCast y todos los que le acolitan los crímenes trataron de callarnos.

-Víctimas de @CorpoRosaBlanca solicitan al Congreso aprobar objeciones presidenciales hechas a la #JEP presentadas por el presidente @IvanDuque, en el marco de #AudienciaPública convocada por @ComisiondePaz en el Congreso. #UnidosPorLasVíctimas

-No estamos en contra de la paz, estamos en contra de las mentiras (…) violar a niñas nada tenía que ver con el conflicto armado, simplemente era para saciarse ellos como psicópatas”: Lorena Murcia vocera de @corporosablanca víctima de abuso sexual al interior de las FARC.

-Tristeza me da no ver a Catatumbo acá porque se lo quería decir: ¿queremos saber dónde están los restos de una niña que le decían ‘La leona’?, que por quedar embarazada y no querer abortar la amarró durante tres meses y ordenó su fusilamiento cuando tenía siete meses de embarazo?: Judith Carolina Tovar, Corporación Rosa Blanca.

Sabemos que @SandinoVictoria e @IvanCepedaCast dieron instrucciones de perseguir al compañero Olivo Saldaña, desmovilizado que pagó 14 años de cárcel, pidió perdón y ahora los denuncia a Uds. A diferencia del pederasta @Carlozada_FARC que no ha pagado un sólo día por violar niños pic.twitter.com/fTOncm7d7a — Rosa Blanca (@CorpoRosaBlanca) March 19, 2019



A victoria sandino

LA LISTA DE VIOLADORES

La Corporación Rosa Blanca presentó este documento con la denuncia contra los 25 cabecillas de las Exfarc: