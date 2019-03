Rawvana: La famosa YouTuber vegana que fue sorprendida comiendo pescado

La famosa YouTuber, Yovana Mendoza Ayres, mejor conocida como Rawvana, se encuentra en el centro de la polémica, tras ser captada consumiendo carne animal, aunque en su canal promueve un estilo de vida en torno a dietas crudiveganas.

Rawvana estudió en la Universidad Schiller International en Francia y en 2013 inició con las dietas cruda vegana, tema que ha compartido con sus seguidores a través de videos en inglés y español.

El 23 de julio de 2013 se incorporó a YouTube y desde entonces su canal ha logrado más 168 millones de visualizaciones y más de 1,9 millones de suscriptores.

Recetas saludables basadas en plantas, rutinas de ejercicio, espiritualidad y consejos de belleza son algunos de los temas que aborda Rawvana en sus videos.

Pero la semana pasada, su amiga, la blogger Paula Galindo conocida como Pautips difundió un video donde se puede ver a Rawvana frente a un plato de pescado y vegetales, lo que desató una ola de críticas en contra de la mexicana.

Tras la ola de críticas, Rawvana publicó un video en el que explicaba por qué incorporó carne a su dieta, contrario al discurso que había defendido y por el que ha ganado dinero y fama.

“Fui a hacerme estudios y evidentemente mis hormonas estaban todas desbalanceadas, no solamente eso, también otros niveles de vitaminas y minerales estaban bajos. Yo no quería pensar que era la dieta, y fue cuando empecé a cambiar mi dieta, a comer alimentos cocinados, y regresó mi regla en 2016?, relató.

Pero el problema volvió para 2017, y descubrió que estaba anémica. “Mis niveles de hierro y mi tiroides estaban bajos. Los doctores me decían que mi cuerpo no estaba absorbiendo los nutrientes, y que debía comer huevo y proteína animal, pero decidí dejar de ver a esos doctores y buscar a un médico que aceptara mi dieta basada en plantas”.

Después de varios problemas de salud durante 2018, confesó que desde hace tres semanas consume huevos y pescado.

“La razón por la que no había compartido esto es porque necesitaba tiempo para sanarme, para sentirme bien, para comprobar y después compartirlo con ustedes. No estoy lista, pero lo estoy haciendo y me voy a sentir bien después de que sepan lo que está pasando, porque mi deseo más grande es regresar a comer mis alimentos y estar sana y sentirme bien”, dijo Rawvana, quien seguirá publicando sus experiencias en su canal de YouTube, en el que ya tenía más de 2 millones de suscriptores, aunque este fin de semana descendió a 1,9 millones.