Sí al fútbol femenino acuerdan Gobierno y representantes del fútbol profesional colombiano

La Vicepresidenta de la República junto al director de Coldeportes y el viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo lideraron la reunión con representantes del Gobierno Nacional, los clubes profesionales, la División Mayor del Fútbol Colombiano la Federación Colombiana de Fútbol y jugadoras de la división femenina.

La reunión no se quedó en solo discusiones sobre el futuro del torneo, sino que giró en la búsqueda de oportunidades laborales y educativas de las deportistas, incluidos los hombres.

“Tenemos el empeño de hacer el fútbol profesional femenino una realidad y para siempre”, dijo la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez al término de la reunión con representantes del Gobierno Nacional, los clubes profesionales, la División Mayor del Fútbol Colombiano y la Federación Colombiana de Fútbol.

La funcionaria señaló “aquí estamos el Gobierno, los clubes, la institucionalidad del fútbol y las representantes del fútbol femenino, con ellos vamos a viabilizar la liga y la idea de tener este Campeonato Mundial de Fútbol Femenino en el 2023. Estamos todos manos a la obra, vamos a conseguir los recursos y vamos a lograr que la participación de las mujeres en el fútbol profesional tenga las mismas garantías que tienen los hombres”.

Para Ernesto Lucena, Director de Coldeportes, hay 3 aspectos fundamentales para el buen desarrollo de la competencia: “el modelo de torneo que vamos a tener, la financiación y el modelo pedagógico con las universidades y posiblemente los colegios para que sea sostenible en el tiempo”.

La unión de las jugadoras, el Gobierno y los dirigentes es un punto vital que destacó la vicepresidenta del América de Cali, Marcela Gómez. “Las jugadoras cuando salieron a hablar lo que buscaban era tener dolientes y esta mesa va a ser eso: unir a las jugadoras, los dirigentes, al Gobierno y a los entes que deben ayudar a que esto salga adelante y los clubes estamos dispuestos a apoyarlas. Nosotros estamos dispuestos a venir las veces que sea para sacar adelante al fútbol femenino”.

Asimismo, el viceministro de Trabajo, Carlos Alberto Baena, agregó que se está dando una respuesta al país del por qué los hombres tienen liga y las mujeres no, ya que “las mujeres están vinculadas con contratos a 3 meses lo que no les permite dedicarse a la actividad deportiva y hoy estamos hablando de contratos, mínimo a 10 meses, lo que les va a permitir no solo poder asistir a la universidad sino tener un ingreso permanente y poder dedicarse al fútbol y avanzar profesionalmente”.

Las futbolistas señalaron que han sentido el respaldo que les ha brindado el Gobierno Nacional el que consideran importante y vital. “Nos sentimos respaldadas por el Gobierno y por todas las entidades que rigen el fútbol femenino en Colombia y esta mesa que se hace hoy es un avance para el fútbol femenino. Hay cosas que todos vamos a trabajar en pro al fútbol femenino colombiano”, expresó Leicy Santos, jugadora de Independiente Santa Fe.