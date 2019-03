Anuel AA y Karol G dan inicio a su gira por Latinoamérica

Loterias

Loterías del 19 de marzo en Colombia:

Cruz Roja 2002 – Serie 151

Huila 2820 – Serie 084

DORADO

Mañana 3414 – Tarde 3616

CULONA:

4247

ASTRO SOL

3023 Signo Libra

ASTRO LUNA

6893 – Signo Tauro

PIJAO:

3948

PAISITA:

Día 4989 – Noche 2502

CHONTICO:

Día 3887 – Noche 0626

CAFETERITO:

Tarde 1552 – Noche 1895

SINUANO:

Día 7068 – Noche 4786

CASH THREE:

Día 887 – Noche 635

PLAY FOUR:

Día 5230 – Noche 1785

SAMAN:

0562

CARIBEÑA:

Día 0042 – Noche 3931

WIN FOUR:

1898

EVENING:

2036

MOTILÓN:

Tarde 5521 – Noche 4250

LA FANTÁSTICA:

Día 6458 – Noche 5909

ANTIOQUEÑITA

Día 4137 – Tarde 9650