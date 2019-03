Capturaron a directivos de la judicatura de Bogotá por corrupción con carros embargados

En las últimas horas unidades del CTI de la Fiscalía capturaron al director ejecutivo de administración judicial en la seccional Bogotá, Carlos Enrique Masmela, por su presunta participación en una red de corrupción que funcionaba desde parqueaderos donde se disponen los vehículos embargados por jueces de la capital.

Junto a Másmela fueron detenidos otros tres funcionarios judiciales, quienes deberán responder por las supuestas irregularidades en el manejo de parqueaderos para vehículos embargados por jueces civiles de Bogotá.

Primeras versiones señalan que se habría conformado una especie de mafia, que integraba una red de corrupción liderada por funcionarios judiciales, concejales, policías y dueños de parqueaderos, que exigía cobros injustificados a los dueños de los vehículos, además de presentarse desaparición de automotores y procesos de embargo irregulares.

Según un audio, filtrado por la emisora W Radio, una funcionaria señala: “Tampoco me gusta la situación en que lo ponen a uno los del Consejo Superior. Es parte de la rapa y es una mafia y ellos vienen a lavarse las manos y a echarle la culpa a uno. Cuando ellos dicen sí vamos a sacar eso pero ustedes tienen que cobrar, porque es que ustedes deben respondernos a nosotros 82 millones de pesos (…) eso es una mafia muy brava todos los concejales, todos esos magistrados vienen acá a echarla a uno el pato cuando ellos mismos son los que están sacando esas leyes como se les da la gana”.

Una de las víctimas de esa red, identificado como Gerardo Rodríguez, señaló a la misma emisora que se trata de “una mafia porque ellos no se acogen a las tarifas que da el Consejo Superior de la Judicatura, cobran lo que ellos quieren”.

Rodríguez relató a La W Radio que “Ellos me cogieron la camioneta diciendo que tenía orden de captura y lo que a mí se me hizo raro es que en el juzgado no apareció tal orden (…) los policías manejan comisión. A ellos les pasan una lista, y siguen a los dueños de los vehículos hasta conducirlos a los parqueaderos”.

Por su parte, las autoridades han confirmado hasta ahora que cuentan con interceptaciones telefónicas y documentación que demostraría la responsabilidad de los detenidos.

Entre tanto, el Consejo Superior de la Judicatura emitió un comunicado donde rechaza los hechos y pide una “efectiva investigación”.

Comunicado Consejo Superior de la Judicatura

El Consejo Superior de la Judicatura, en su calidad de órgano de gobierno de la Rama Judicial, con ocasión de las capturas realizadas en el día de hoy, que comprometen a cuatro (4) empleados judiciales adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, manifiesta:

1. Rechazamos los hechos en los que se ha visto comprometido el nombre de algunos empleados de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, pues ello afecta la integridad de la Rama Judicial, y manifiestamos que éstos deben ser objeto de la más pronta, completa y efectiva investigación.

2. El Consejo Superior de la Judicatura, como parte de sus políticas de transparencia y anticorrupción, ha entregado información relevante a la Fiscalía General de la Nación para que se realicen las investigaciones necesarias sobre situaciones que pudieran tener connotación penal y que se han advertido como resultado de los controles administrativos que esta Corporación realiza permanentemente.

3. Manifestamos que establecer las responsabilidades y adelantar las investigaciones de todos aquellos que real o presuntamente hubieren incurrido en conductas reprochables, en los ámbitos ético, disciplinario y penal, es una obligación de inexorable cumplimiento por parte de las autoridades competentes y una manifestación de confianza en las instituciones. En consecuencia, continuaremos apoyando a la Fiscalía General de la Nación en el esclarecimiento de éstos y cualquier otro hecho de corrupción.

4. Expresamos que en el marco de sus competencias de gobierno de la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura conmina a la Dirección Ejecutiva, órgano técnico y administrativo responsable de los temas objeto de investigación, a colaborar con las autoridades competentes en todo aquello que sea necesario para determinar la responsabilidad por los hechos ocurridos y a que adopte los correctivos administrativos necesarios para prevenir que se repitan este tipo de situaciones y verfificará el avance de las medidas de orden disciplinario adelantadas.

