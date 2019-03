Lanzan trailer de la última película de Tarantino ‘Había una vez en Hollywood’

‘Había una vez en Hollywood’ es la novena película de Quentin Tarantino, que se estrenará a nivel mundial en agosto próximo, y su primer trailer fue filtrado este miércoles a través de las redes sociales de uno de sus protagonistas: Leonardo DiCaprio.

DiCaprio volvió a utilizar su perfil de Twitter para dar a conocer el primer trailer del film en el que comparte papel protagónico con Brad Pit.

El film, ambientado en la ciudad de Los Ángeles a finales de la década del 60’s, tiene como telón de fondo la formación del clan de Charles Manson, y se exhibirá fuera de competencia en el festival de cine de Cannes.

En el primer trailer de la película muestra a Margot Robbie interpretando a la actriz Sharon Tate, mientras que DiCaprio encarna a un actor cuya fama está en plena decadencia y que intentará recuperarla con la ayuda de su doble de riesgo, papel a cargo de Brad Pitt.

En el elenco también aparecen Al Pacino y Damian Lewis como Steve McQueen.

Experience a version of 1969 that could only happen #OnceUponATimeInHollywood – the 9th film from Quentin Tarantino. pic.twitter.com/AuNpgTMUmE

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 20 de marzo de 2019