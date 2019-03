Valle del Cauca: explosión en cabildo indígena deja al menos diez personas muertas

Las primeras informaciones indican que una explosión se produjo en él corregimiento de Juntas, municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, dejando diez personas muertas y otras cuatro heridas, entre los que se cuenta un menor de edad.

Jesús Antonio Copete, director de la oficina de Gestión del Riesgo del Valle, señaló que: “El coordinador municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Dagua nos informó que se encuentran nueve personas fallecidas y 15 lesionados, dos de ellos de gravedad que pueden ser trasladados al municipio de Cali. En estos momentos están trabajando siete ambulancias en el sector. Ya está arribando la Fiscalía para apersonarse de la situación”

El Cuerpo de Bomberos indicó que todavía no se conocen las causas de la explosión, registrada en un cabildo indígena, ubicado a 30 minutos de Dagua, en zona de acceso difícil.

También se señaló que las personas heridas fueron atendidas en el hospital regional de Dagua y que están siendo remitidos al hospital Universitario del Valle.

Copete sostuvo que: “Los hechos son materia de investigación y más adelante estaremos comunicando cuando tengamos la seguridad de lo ocurrido”.

Por su parte, Guillermo León Giraldo, alcalde de Dagua, indicó que: “Se habla de que la gobernadora no deja ingresar a la zona. Las autoridades ya están en el sitio pero ellos exigen que llegue el Ministerio Público, no dan ningún reporte, no dicen nada, solamente se dice que estalló una casa, pero no se sabe el motivo”.