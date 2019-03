EE.UU por detención de asesor de Guaidó: No toleraremos intimidación al legítimo gobierno de Venezuela

–El gobierno de los Estados Unidos reaccionó este jueves frente a la detención del Diputado Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó y notificó que no tolerará ninguna “intimidación al légitimo gobierno de Venezuela”

El pronunciamiento lo hizo a través del vicepresidente de EE.UU. Mike Pence, quien en un mensaje en su cuenta de Twitter, pidiór la inmediata liberación de Marrero y aseguró que los responsables será señalados.

“EE.UU. pide por la inmediata liberación de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó. No toleraremos que Maduro detenga o intimide al legítimo gobierno de Venezuela. Aquellos responsables serán señalados”, escribió Pence.

The United States calls for the immediate release of Roberto Marrero, Chief of Staff to Venezuelan Interim Pres @JGuaido. We will not tolerate Maduro’s imprisonment or intimidation of the legitimate govt of Venezuela. Those responsible will be held accountable. #ReleaseMarreroNow https://t.co/xVLZdCFcM3

— Vice President Mike Pence (@VP) March 21, 2019