El Plan Nacional de Desarrollo saldrá por Decreto si no lo aprueba el Congreso

–Si Plan Nacional de Desarrollo no se aprueba en el Congreso, la Ley faculta al presidente para expedirlo por decreto, advirtió la senadora de Centro Democrático María del Rosario Guerra, en vista del ausentismo que se registra para debatir y sacar adelante el proyecto, para lo cual el plazo vence este sábado.



“Llevamos más de 45 días revisando el Plan Nacional de Desarrollo y más de 2.400 proposiciones. Algunos sectores políticos participaron en ello y cuando llegó el momento de votar decidieron ausentarse. Eso no es serio. Hay que dar debates de cara al país. Hoy seguimos trabajando”, agregó la parlamentaria.

En igual sentido se pronuncio su colega y copartidaria, Paloma Valencia, quien agregó que los congresistas que no lo discuten limitan las mejoras que podríamos hacer desde el congreso.

La víspera, simplemente no hubo quorum y tuvo que aplazarse para este viernes el inicio del debate. Por este hecho, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla hizo un energico pronunciamiento:

“Nosotros como gobierno no tengo duda que para la inmensa mayoría de ustedes como parlamentarios que se tomaron en serio, todos los puntos que se discutieron, es frustrante haber llegado a un punto como en el que estamos en este momento ni siquiera tenemos la manera de declarar una sesión permanente acá para poder discutir Punto por punto los acuerdos y desacuerdos y para poder llegar un proyecto de ley razonable que nos lleve al segundo debate con toda la tradicional seriedad que le da las comisiones económicas a los proyectos que ponemos a su consideración. Es lamentable, es lamentable, que tengamos que cerrar este capítulo muy probablemente tener que cerrar este capítulo con un punto final tan agrio como en el que estamos en este momento. Es lamentable que no hayamos sido capaces de capitalizar todo el trabajo que se hizo, todo el esfuerzo que cada uno de ustedes incurrió y el gobierno nacional incurrió al final del día no salimos con el producto que tradicionalmente hemos logrado salir”.

Además Carrasquilla, al hacer un llamado a los congresistas a cumplir con su responsabilidad, notificó: “El Gobierno Nacional no va, eso no va a suceder no va a ceder a chantajes, como los que están tratando de poner, no va a ceder”.

El sector empresarial también hizo un llamado a senadores y representantes para que sean responsables y adelanten el debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, trinó:

“Hacemos repetuoso llamado al Congreso para que con responsabilidad y espíritu constructivo adelante el debate del PND. Es una oportunidad que se presenta cada 4 años para en democracia, definir los lineamientos principales que orientarán el destino del país”.

La directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, hizo una exhortación similar:

La directora del @DNP_Colombia, #GloriaAlonso, invita al Congreso de la República (@SenadoGovCo y @CamaraColombia) a que sigamos debatiendo el Plan Nacional de Desarrollo #PactoPorColombia, nuestro objetivo es el bienestar de los colombianos.@NancyPatricia_G pic.twitter.com/3KmCNaYVnq — MinInterior Colombia (@MinInterior) March 22, 2019

Y la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez aseguró que “lo sensato es dialogar, lo responsable es acordar , pues nada justifica retirarse del Congreso para impedir que salga adelante el Plan Nacional de Desarrollo que recogió varias de las reformas sugeridas precisamente por quienes hoy se retiran”.

Dijo que “sería lamentable que todas las reformas que se introdujeron al plan de desarrollo en las discusiones iniciales entre gobierno y congresistas, se pierdan por la decisión de algunos congresistas en particular, de retirarse e impedir discusión y votación del Pacto por Colombia”.

Ayer hice esta invitación a los Congresistas: apostemos juntos por el futuro con el Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad. pic.twitter.com/qFWEmCqXyL — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) March 22, 2019

Las Comisiones Económicas de Senado y Cámara fueron citadas para sesionar de manera conjunta en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

La ponencia sometida a debate consta de 311 artículos de los cuales 128 son nuevos, nueve fueron eliminados y el resto serán para discusión, informó la senadora Maria del Rosario Guerra.

De otra parte, la senadora Guerra recordó que el monto destinado para el PND asciende a 1.096 billones de pesos y relievó que en materia sectorial tiene un mayor incremento en el llamado Plan Plurianual de Inversión, PPI, destinado para educación, salud, transporte, minería, vivienda, agricultura, inclusión social y ambiente, entre otros.

Además resaltó que la hoja de ruta fue construida pensando en las mujeres, los discapacitados y las comunidades étnicas, razón por la cual se destinó un capítulo especial y por supuesto un compromiso con la austeridad y la eficiencia del Estado.

“Este PND recoge las propuestas de campaña del presidente Iván Duque en materia de mayor cobertura en la atención de los niños entre 0 y 6 años y en la Alimentación Escolar, frente al fortalecimiento de la educación media, con la jornada única escolar, con los jóvenes y la reducción de la pobreza en el país”, advirtió la senadora, quien expolicó así la inversión y las metas del PND:

Emisiones naranjas: Para que las pequeñas empresas puedan hacer emisiones de títulos valores para su fortalecimiento y capitalización.

Gestión catastral: Para que no solo se considere un servicio público, sino para que se habilite a gestores catastrales con la posibilidad de que municipios y departamentos tengan una formalización catastral.

Cédula rural: Para que con base en la experiencia de los cafeteros, se generalice en el agro una mejor prestación de servicios y la focalización de beneficios a las zonas rurales.

Seguro agropecuario: Para que los agricultores puedan proteger sus cosechas e inversiones.

Compromiso con las universidades públicas: los acuerdos alcanzados con estudiantes, docentes y directivos están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Empleos públicos: Los jóvenes sin experiencia tendrán acceso a por lo menos el 10% de las nuevas vacantes laborales en el Estado colombiano.

Las comisiones económicas conjuntas del Congreso discuten a esta hora el informe de ponencia del Plan Nacional de Desarrollo y su articulado.

El senador Fernando Araújo compartió la postura de la senadora Guerra diciendo: “Hay $29 billones en el PND para grupos étnicos, afrodescendientes, palenqueros, raizales e indígenas de manera transversal en los diferentes sectores, programas y pactos; y aunque el Plan no es la varita mágica para resolver todos los problemas de los colombianos, sí ofrece soluciones estructurales de fondo”.

Por su parte, el senador Ciro Alejandro Ramírez destacó la participación que tiene Boyacá con un rubro de $23.3 billones en recursos del PND destinados a los pactos transversales de competitividad productiva, mejoramiento agrícola, transporte, logísticas, infraestructura vial, sistemas de prestación de servicios en salud y desarrollo de tecnología.

Dentro de los puntos claves del PND se encuentra el que indica que el Gobierno Nacional le apuesta a reducir la pobreza y la desigualdad, para lo cual trabaja en la equidad. Por lo anterior, se persigue disminuir la pobreza monetaria del 26,9% a 21,0% para el 2022. Plantea la protección de Electricaribe con una sobretasa a usuarios de energía de los estratos 4, 5 y 6; y por último propuso que las facultades extraordinarias que se tenían previstas para el Presidente de la República se redujeran y se aclararan frente a lo que planteaba el primer texto.