La Policía Nacional implementa medidas especiales para la operación éxodo de viajeros en Puente Festivo de San José. El director de la Policía de Tránsito, Brigadier General Carlos Ernesto Rodríguez, señaló que: “Detrás de las fallas mecánicas siempre hay descuido humano, cada día en promedio son sancionados 869 vehículos por condiciones técnico-mecánicas en Colombia”.

Y agregó que “hemos determinado que los accidentes por “fallas mecánicas” están precedidos por descuidos e irresponsabilidades humanas, las cuales pueden ser evitadas en la medida en que los conductores entiendan la importancia de mantener en condiciones óptimas su vehículo antes de emprender un viaje”.

Durante el presente año se han sancionado e inmovilizado 68.679 vehículos que no cumplían con las condiciones técnico-mecánicas que garanticen su normal y seguro desplazamiento. Eso quiere decir que en promedio este año se han inmovilizado 869 vehículos por día por esta causa. Infortunadamente, en el mismo periodo han sucedido en Colombia 44 accidentes con 7 fallecidos y 99 lesionados por fallas mecánicas.

En los últimos días han sido sorprendidos vehículos en condiciones lamentables, conductores que se valen de arreglos artesanales, para movilizarse en vehículos el cual representa un alto riesgo para la seguridad y tranquilidad de los viajeros.

Precisamente, para enfrentar este fenómeno que incide en la siniestralidad, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía ha desplegado de más 8 mil uniformados en varios puestos de prevención y verificación técnica en los principales corredores viales del país, estos espacios de control serán fundamentales para garantizar la seguridad vial de los viajeros durante el puente festivo, los departamentos que registra mayor control en la revisión de los automotores, está Valle del Cauca 12.011 comparendos, Antioquia 11.364, 8.219 Bogotá y Cundinamarca con 4.618 comparendos e inmovilizaciones.

En términos de movilidad se estima que a nivel nacional se desplacen por los principales corredores del país, 3.386.858 vehículos (paso peaje), durante este fin de semana, se estima que saldrán de Bogotá aproximadamente 363.049 automotores, mientras que ingresarán cerca de 276.882 es decir, entre el viernes 22 y lunes 25 de marzo se calcula que podrán salir y entrar más de 639.931 vehículos. Así mismo en el departamento de Cundinamarca se tendrá una movilidad de 1.052.503 vehículos.

RESTRICCIÓN VEHÍCULOS DE CARGA

Teniendo en cuenta la dinámica vehicular que se registró en el puente festivo del año 2018, nos permitimos informar al gremio transportador de carga, usuarios y comunidad en general, las fechas, horas y corredores viales en los que se aplicará la restricción a vehículos de carga con capacidad de 3.4 toneladas o más, por lo tanto, el Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte determinó lo siguiente:

FECHAS, HORAS Y CORREDORES VIALES PARA LA RESTRICCIÓN DE CARGA

VIERNES: 4 PM A 10 PM

SABADO: 9 AM A 3 PM

DOMINGO: NO APLICA

LUNES: 12 MEDIO DIA A 1 AM DEL MARTES 26 DE MARZO

NOTA ESPECIAL: El día viernes 22 de marzo 2019, la restricción aplica solo para las salidas de la ciudad de Bogotá, vías del departamento de Cundinamarca (En Sentido Éxodo) y vía Bogotá-Girardot-Ibagué.