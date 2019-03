¿Qué significa tener una cámara Leica en un smartphone?

En febrero de 2016 Huawei estableció una alianza con Leica para “reinventar la fotografía en los smartphones”, y fue a partir de ese entonces que la historia de la fotografía en dispositivos móviles dio un interesante giro. Con el paso del tiempo, la fotografía en dispositivos móviles ha ganado mayor acogida no solo entre usuarios cotidianos, sino también entre fotógrafos profesionales.

Este escenario se ha podido dar gracias a la presencia en el mercado de dispositivos como los smartphones de la Serie P o de la Serie Mate, que han sido equipados con sistemas de triple cámara Leica, que incluyen la configuración de pixeles más avanzada de la industria.

Más de 100 años capturando historias

Leica es una icónica empresa alemana dedicada a la fabricación de instrumentos ópticos de precisión. Una de sus unidades de negocio es justamente la creación de cámaras fotográficas profesionales, utilizadas por grandes y reconocidos fotógrafos de la industria. Desde hace más de 100 años, Leica ha sido creadora de varias innovaciones, encargadas de cambiar el mundo de la fotografía para siempre.

Leica en los smartphones Huawei

Desde el 2016, Huawei estableció una alianza con Leica, con el fin de reinventar la fotografía en dispositivos móviles y brindar una experiencia superior a los consumidores.

Al trabajar en conjunto, las dos compañías lograron unir toda la potencia de las cámaras profesionales con la Inteligencia Artificial de un smartphone para conseguir las mejores imágenes con la máxima nitidez posible, incluso en condiciones de baja luminosidad.

Desde el lanzamiento del HUAWEI P9, Huawei implementó cámaras Leica en sus smartphones, con la particularidad de que cada uno de sus sensores capta diferente información: tomas en blanco y negro, capturas con zoom, e incluso, fotografías con formato gran angular.

Inteligencia Artificial de la mano de Huawei

La alianza entre Huawei y Leica no solo llevó los lentes de cámaras profesionales a los smartphones, sino que también le dio la bienvenida a la Inteligencia Artificial en los dispositivos móviles. Desde ese momento el teléfono es capaz de controlar muchos de los aspectos de la fotografía de forma automática, para que los usuarios puedan capturar las mejores tomas con todo el peso de la fotografía profesional.

Reconocimientos a Huawei y Leica

Como resultado de la alianza con Leica, Huawei ha sido merecedor de diferentes reconocimientos a lo largo de los años, estos son:

Mejor smartphone del año en The EISA Awards con el HUAWEI P20 Pro.

Mayor calificación de la historia otorgada por DxOMark a las cámaras del HUAWEI P20 Pro y HUAWEI Mate 20 Pro.

Mejor smartphone del MWC 2019: HUAWEI Mate 20 Pro

Producto del añoç 2019 en Colombia por Product Of The Year (POY)