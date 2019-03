Únase a la Policía Cívica de Mayores de Bogotá

Ya están abiertas las inscripciones para que los ciudadanos que quieran pertenecer a la Policía Cívica de Mayores de Bogotá se inscriban al curso de incorporación y comiencen a integrar el programa de la Policía Nacional integrado por civiles no armados y sin ánimo de lucro que prestan apoyo educativo, social y comunitario.

La apuesta de este programa es mejorar la convivencia y fortalecer los lazos policía – comunidad.

La Policía Cívica de Mayores de Bogotá (PCM) está integrada por 130 personas entre mujeres y hombres, que adelantan actividades de carácter educativo, social y comunitario en la ciudad, con principios de convivencia, solidaridad y cultura de la legalidad.

Quienes se inscriban a este curso podrán acceder a campañas preventivas, pedagógicas y educativas de sensibilización con la ciudadanía, jornadas de desarme, acompañamiento a eventos públicos, atención de emergencias o de accidentes en vía pública y en general, jornadas que contribuyan con la seguridad ciudadana.

El curso es sin ánimo de lucro y recibirán formación gratuita y capacitaciones en aspectos como solución pacífica de conflictos, convivencia, primeros auxilios, código de policía, participación ciudadana, normas ambientales, derechos humanos, atención a desastres, defensa personal, entre otros.

La Policía Cívica de Mayores es un programa creado en 2015. A nivel nacional, se rige por lo contemplado en la Ley 62 de 1993, el Decreto 1070 de 2015 y la reciente Resolución 03268 de 2018 del Ministerio de Defensa, que establecen los parámetros de organización y funcionamiento de la PCM.

Requisitos para pertenecer a la Policía Cívica de mayores:

1. Ser colombiano de nacimiento o extranjero nacionalizado.

2. Ser mayor de edad.

3. Acreditar formación profesional, técnica o tecnológica.

4. Haber desempeñado un empleo u oficio durante los últimos cinco (5) años continuos.

5. No tener antecedentes penales ni disciplinarios.

6. No tener antecedentes en el Registro Nacional de Medidas Correctivas.

7. Acreditar afiliación al sistema de seguridad social (salud y pensión).

8. Aprobar la verificación de información personal realizada por la SIJIN y SIPOL.

9. Superar la entrevista personal que realizan psicólogos de la Policía Nacional.

10. El curso por parte de PCM no tiene costo alguno. La inversión en capacitaciones especiales, uniformes, radio y dotaciones debe ser asumida por los estudiantes.

Los interesados pueden encontrar la documentación requerida en las redes sociales de la PCM #PCMMEBOGOFICIAL y entregar todos los soportes en la Oficina de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá (Carrera 9 #6B 19 piso 2) hasta el próximo viernes 12 de abril. Información adicional escribir al correo electrónico comunicacionespcmmebog@gmail.com y en el número 3214928258.