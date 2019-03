Estos son los productos más Hot Sale de 2019 en Mercado Libre

Hot Sale se ha convertido en una de las iniciativas más atractivas para los consumidores colombianos, especialmente para aquellos que buscan comprar rápido para tener más tiempo libre, ahorrar dinero y tener una experiencia increíble. Además, hay quienes desean comprar desde la comodidad de casa productos un poco más HOT.

“Estamos entusiasmados de volver a participar de esta iniciativa que permite fortalecer la industria e incentivar el consumo online. Los consumidores podrán disfrutar de la experiencia de compra online en esta jornada con los grandes descuentos, la seguridad y confianza que Mercado Libre brinda a todos sus usuarios”, afirmó Juan Camilo Pachón, Gerente de Marketplace para Mercado Libre Colombia.

Adicional a esto, los productos más Hot para este 2019 se encontrarán disponibles a través de las Tiendas Oficiales que acoge Mercado Libre Colombia: Samsung, Lenovo, Sony, Maybelline, Herschel, Imusa, Motorola, Mabe, entre otras; estas marcas líderes en el mercado, están disponibles en la plataforma con grandes descuentos. Adicional a esto, la jornada contará con cuotas sin interés para productos en convenio con Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, BBVA, Itaú y Diners.

Caliente sus compras con los productos más Hot de 2019:

Esenciales para viajes o un buen día de clases: Las maletas y morrales Jansport, Kanekn y Herschel contarán con un 50% de descuento.

Para verte hermosa y radiante durante el día, el maquillaje Maybelline estará con un 35% de descuento.

Los productos de cocina de tiendas oficiales como Imusa y Kitchenaid se encontrarán con 45% de descuento.

Quienes aman la tecnología tendrán el Portátil gamer Lenovo Y530 con el 30% de descuento, el TV Sony 49 pulgadas con más del 30 % y el Samsung s10 a un precio increíble.

Perfecto para las personas que se quieren movilizar y cuidar el medio ambiente, las patinetas eléctricas Segway tendrán un 50% de descuento.

Además, Mercado Libre Colombia da los siguientes consejos para que los consumidores disfruten al máximo los descuentos en la plataforma para este año:

1. Confecciona una lista de compras. Prioriza aquellos productos que necesitas, pero también déjate tentar por las ofertas. Ten en cuenta los regalos para parientes y amigos que vas a querer hacer en el mediano plazo por cumpleaños, bodas, entre otras ocasiones especiales donde quieras agasajar a un ser querido.

2. Estima un presupuesto antes de comenzar a comprar. Sé realista con tus posibilidades para sacar provecho de los descuentos considerando lo que tu bolsillo (y el cupo de tu tarjeta de crédito) te permiten. Una buena solución para no salirse del presupuesto es transferir el dinero que piensas invertir a tu cuenta de Mercado Pago. Cuando hayas alcanzado ese monto, ya sabrás que llegaste a tu límite, y no tendrás que estar haciendo cálculos de cuánto dinero has invertido.

3. Realiza una investigación previa de precios y productos. Una vez que tengas tu lista, y tu presupuesto, busca los productos. Encuentra al menos tres opciones de cada producto y guarda los links en tu navegador. Tener tres precios te permitirá comparar mejor y descubrir la mejor oferta durante Hot Sale.

4. Estima la fecha de entrega. Si el producto que quieres es para un regalo urgente, deberías tener en cuenta el tiempo de envío. Los picos de demanda durante Hot Sale y el tipo de producto que adquieras hace que no todas tus compras puedan llegar de manera express.

Por último, en Mercado Libre Colombia se registraron durante el 2018 más de 221 millones de productos despachados a través de Mercado Envíos y más de 10 compras por segundo a través de la plataforma.