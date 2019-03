Falleció el maestro Luis Biava Sosa

Foto cortesía El Heraldo

El maestro Biava Sosa, quien falleció el lunes 25 de marzo en los Estados Unidos, fue un destacado músico colombiano, hijo del célebre compositor Pedro Biava Ramponi.

Luis Biava Sosa realizó sus estudios de dirección de orquesta con el maestro Olav Roots en la Universidad Nacional de Colombia y estudios de violín y Orquesta de Cámara en la academia Santa Cecilia de Roma.

También desarrolló una brillante carrera musical y cosechó importantes méritos académicos, artísticos y musicales en los Estados Unidos como director en residencia de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Temple y director de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia.

Biava Sosa fue intérprete, concertino, director asistente y el primer director titular designado de la Orquesta Sinfónica de Colombia; director invitado de la Orquesta Filarmónica de Hong Kong y la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, director musical del Festival Orquesta Sinfónica Juvenil de las Américas (un festival para músicos jóvenes de todo el continente).

Frecuentemente fue director invitado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), así como de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, La Camerata y Orquesta Universitarias de Bloomington Indiana (Estados Unidos). También se desempeñó como asistente del maestro Charles Dutoit en el Festival de Música del Pacífico realizado en Sapporo (Japón).

Intérprete y director de agrupaciones de cámara entre las más importantes el célebre Trío Biava-Uribe integrado por Blanca Uribe (piano) y Luis Gabriel Biava (violonchelo), con el cual grabó por primera vez en Colombia las obras de cámara del emblemático compositor vallecaucano Antonio María Valencia.

El maestro Biava Sosa fue un vivo entusiasta de la música sinfónica en Colombia, hizo grandes esfuerzos por darle vida a la Orquesta Sinfónica de Barranquilla. Además, fue un fuerte defensor de la música contemporánea por medio de una actividad importante de estrenos de obras de compositores actuales.

Entre sus más grandes reconocimientos y distinciones se incluye el “Comcast News Maker of the Year for the Arts”, el reconocimiento artístico de la Sociedad de Artes representativas del “Media Theater”; la Órden al Mérito en el grado de Comendador de la República de Italia; la Medalla San Carlos conferida por el presidente de la república de Colombia en el año 2001 y la condecoración “C. Hartman Kuhn” de la Orquesta de Filadelfia.

El Ministerio de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del maestro Luis Biava Sosa y presenta a su familia y a la comunidad musical cercana al maestro sus más sentidas condolencias por esta gran pérdida.