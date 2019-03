Jessica Cediel reveló que inyección de polímeros “casi me mata”

Tras la decisión del tribunal Superior de Bogotá de absolver al médico Martín Carrillo, quien le inyectó el producto Hialucorp a Jessica Cediel, la modelo y presentadora habló en ‘La W’ sobre los graves efectos que ese producto causó a su salud.

Cediel relató que comenzó una amistad con el médico pero negó haber tenido una relación con él ya que “tiene otra preferencia sexual”, aseguró la modelo.

“Él fue el que se acercó a mí a decirme que estaba haciendo inyecciones de hidratación en glúteos y me ofreció el procedimiento, yo no se lo solicité”, afirmó la expareja de Pipe Bueno.

Según Cediel, el médico le explicó que ya había hecho este tratamiento y “no me dio ninguna contraindicación, me dijo que era ácido hialurónico y que se me reabsorbía en seis meses. Solo tenía que usar faja bicicletero, fue la única indicación”.

También se defendió ante quienes dicen que ella debía conocer lo que el médico le inyectó, pero “cuando uno va al supermercado y compra una carne mala, por ejemplo, uno no le reclama al matadero sino a quién se lo vendió” y añadió que “quien debe tener el conocimiento de los productos, ¿el paciente o el profesional de la salud? Creo que el segundo porque fue el que estudió para eso, sino, para qué vamos a los especialistas” se cuestionó.

De igual forma, Cediel criticó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá: “un tribunal no puede decir que no hay daño psicológico por esto, eso no es verdad, lo que pasa es que yo he tenido que ser fuerte, soy una mujer común y corriente que sufrió un daño de por vida en su cuerpo y en su mente”.