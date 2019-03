Maquilladoras: La profesión que toma fuerza en 2019

Las maquilladoras profesionales, que se han convertido en influenciadoras de belleza cada vez toman más y más fuerza en las redes sociales y la web. En esta profesión, además de tener que ser muy creativas, deben estar siempre a la vanguardia y en constante búsqueda para conocer las nuevas técnicas y tendencias.

Daniela Uribe, Laura Delgado y Vanessa Carreño son tres maquilladoras profesionales de Medellín, Villavicencio y Bogotá respectivamente que han sabido cómo darse paso en este mundo tan competitivo y convertirse no sólo en maquilladoras profesionales sino en referentes de belleza e influenciadoras, inspirando a su paso a muchas mujeres.

En entrevista con radiosantafe.com nos contaron un poco sobre ellas, el comienzo de su trayectoria profesional, qué piensan del maquillaje, y sus productos imprescindibles.

Cuéntanos resumidamente quién eres, a qué te dedicas en este momento y cuáles son tus planes a futuro.

D.U: Yo soy Daniela Uribe, maquilladora profesional, Tengo 30 años, nací en Medellín Colombia y desde hace un año vivo en Bogotá. Me encanta la música, el arte, aprecio mucho la naturaleza y siento fascinación por el universo. Quiero ser una persona que transmite paz y buena energía. Considero que soy alguien que no se rinde hasta cumplir sus sueños y lograr lo que quiere.

En este momento me dedico completamente al maquillaje, trabajo más que todo en moda, campañas, lookbook y editoriales. Todos los días me enamoro más de mi profesión, siento pasión por ella y soy completamente feliz haciéndolo.

Mis planes a futuro son seguir creciendo y mejorando cada día como profesional y como persona; de esta forma llegar a trabajar un día con los nombres más grandes de la industria de la moda.

L.D: Mi nombre es Laura Delgado soy maquilladora profesional en la ciudad de Villavicencio, me dedico 100% a este arte que me apasiona y soy muy feliz realizándolo. A futuro me proyecto con tener un reconocimiento a nivel nacional e internacional y poder llevar mi conocimiento a muchas partes del mundo.

V.C: Mi nombre es Vanessa Carreño. Soy modelo y maquilladora profesional, llevo cuatro años trabajando como maquilladora y actualmente me encuentro trabajando en un proyecto que quiero mucho, que se llama La Voz Kids de Caracol Televisión. Mis planes a futuro es viajar a New York a hacer un curso de especialización en maquillaje.

¿Por qué decidiste convertirte en una maquilladora profesional y cómo llegaste a esto?

D.U: Llegué al maquillaje cuando me fui a Argentina a estudiar asesoría de imagen personal y profesional en el 2009, me daban clases de maquillaje y desde el primer día me di cuenta que me interesaba muchísimo y que además era buena, entonces al segundo año de vivir allí decidí empezar clases de maquillaje profesional y así todo fue fluyendo.

L.D: Elegí esta carrera para mi vida porque es mi pasión, es lo que me identifica, me da paz y me encanta transmitir esa seguridad y empoderamiento a otras mujeres. Llegué a estudiar maquillaje porque desde siempre me ha gustado el campo de la belleza sobre todo el poder destacar los atributos de la mujer y con el maquillaje puedo hacerlo, decidí realizar mi primer estudio en la ciudad de Medellín ya que a mi parecer es la meca de la belleza en Colombia y he seguido en constante aprendizaje en diferentes ciudades del país.

V.C: Bueno el maquillaje es algo que siempre me ha gustado, desde pequeña le robaba el maquillaje a mi mamá y me ponía a experimentar con mis amigas, mis primas, con todo el que me quisiera servir de modelo. Me involucré en el maquillaje más a fondo porque mi esposo también es maquillador, y cada vez que había la oportunidad, yo lo acompañaba a grabaciones, shoot de fotografía, bodas, en fin! Y de esta manera me fui metiendo al gremio como maquilladora, hoy en día me siento feliz por el trabajo que desempeño por que es algo que me apasiona y amo hacer.

¿Para ti, qué significa el maquillaje?

D.U: El maquillaje para mi significa tantas cosas, es mi vida, es una manera de autoconocimiento, de devolverle al mundo un poco de todo lo hermoso que constantemente me da y lo que hace que quiera seguir siempre adelante. Pienso que es una forma de arte, me siento como una pintora delante de las mujeres, que son mi lienzo. Me ayuda a empoderarlas, a darles un poco de fortaleza para enfrentarse al día a día.

L.D: Para mi el maquillaje es arte, es cultura, es amor propio, seguridad, autoestima y empoderamiento femenino, con el maquillaje podemos lograr sentimientos que muchos no creen que sea posible.

V.C: Para mi el maquillaje es la oportunidad de expresar mi creatividad, sentimientos, emociones a través de texturas y colores, es resaltar la belleza de las personas.

¿De qué forma empoderas tu estilo y muestras tu personalidad por medio del maquillaje?

D.U: Muestro mi estilo cada vez que trabajo, soy una persona que le gusta lo simple, creo fielmente que menos es más y eso lo demuestro cuando maquillo porque me gusta hacerles ver a las mujeres que son hermosas tal y como son, ayudándolas un poco a ganar autoestima y seguridad de su belleza natural.

Otra manera en la que empodero mi estilo es cuando creo maquillajes artísticos, que siento son piezas únicas que salen de mi alma y de esta manera he ganado amor propio al mostrar lo que hay en mi cabeza y corazón al mundo.

L.D: Siempre me he identificado con los maquillajes arriesgados y fuera de lo común, me hacen sentir segura de mi misma y eso es lo que quiero proyectar.

V.C: Bueno creo que la mejor forma de empoderar mi estilo es mostrándome segura, creyendo en mis fortalezas y en mi talento. Cada vez que maquillo a alguien doy lo mejor de mi y creo que todo esto se transmite; y así mismo hago sentir a cada persona que maquillo.

¿Cuáles son tus 2 productos imprescindibles a la hora de maquillar a tus clientas?

D.U: El Plumón delineador de ojos Bardot en negro y el hidratante para los labios Carmex.

L.D: Mis 2 productos imprescindibles y favoritos a la hora de maquillar son: kit de cejas de BH cosmetics y labial líquido mate de Bardot.

V.C: Bueno para mi a la hora de maquillar a mis clientas no me puede faltar principalmente la pestañina Maxi Curve de Bardot, un labial impactante y rubor creo que con esos tres productos podemos lograr un look natural y fresco.

