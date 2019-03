Milo conmemora el Día del Desayuno

MILO conmemorará el Día del Desayuno en un evento familiar que tendrá actividad física, tiempo en familia, nutrición y energía.

El 31 de marzo los bogotanos podrán ser parte de la primera edición de la carrera del Día del Desayuno MILO®, que consta de dos versiones: 3K creada para aquellos que quieren correr en pareja y 5k para aquellos corredores experimentados. Además contaremos con diferentes estaciones donde podrás realizar otro tipo de actividad física en compañía de tu familia.

Se realizará en la zona tres del Parque Metropolitano Simón Bolívar a partir de las 7 de la mañana.

Para participar, ten en cuenta:

Toda la información e inscripciones puede realizarse en la página https://www.milo.com.co/site/diadeldesayuno/ y www.correcaminoscolombia.com

La experiencia del Día del Desayuno MILO® también fue creada para aquellas personas que no quieren correr, pero que quieren pasar una mañana divertida en familia disfrutando de un desayuno nutritivo

El calentamiento comienza desde las 7:00 a.m. y a las 8:00 a.m. se dará inicio a la Carrera.

La carrera de 3 Km está enfocada especialmente para los niños entre los 5 y 12 años en compañía de un adulto, mientras la de 5km está dirigida principalmente a las familias y jóvenes mayores de 13 años

El valor de la inscripción para la carrera por dúo es de $50.000 + 1 empaque de MILO® 500 g. Deben correr a dúo un adulto y un niño entre 5 y 12 años / Máximo un niño y un adulto por inscripción (los niños deben ser autorizados por su padre, madre o custodio).

El valor de la inscripción para la carrera individual es de $30.000 + 1 empaque de MILO® 500 g. Esta carrera es para adultos o niños mayores de 13 años. Los niños deben ser inscritos y autorizados por escrito por su padre, madre o custodio.

Para No corredores, para participar del Evento deben llevar 1 empaque de MILO® 500 g.

Con el Día del Desayuno, MILO inicia la Celebración de sus 75 años con una mezcla de actividades deportivas con tiempo en familia y nutrición.