Reportan caída en los precios del tomate, la cebolla junca y el frijol verde

Loterias

Loterías del 26 de marzo en Colombia:

Cundinamarca 4984 – Serie 030

Tolima 1558 – Serie 115

Cruz Roja 6514 – Serie 107

Huila 8491 – Serie 117

DORADO

Mañana 7043 – Tarde 0246

CULONA:

7378

ASTRO SOL

8674 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

5712 – Signo Cáncer

PIJAO:

4515

PAISITA:

Día 0939 – Noche 2428

CHONTICO:

Día 7905 – Noche 1964

CAFETERITO:

Tarde 1570 – Noche 6893

SINUANO:

Día 9271 – Noche 6812

CASH THREE:

Día 363 – Noche 283

PLAY FOUR:

Día 5962 – Noche 3916

SAMAN:

5606

CARIBEÑA:

Día 9551 – Noche 8213

WIN FOUR:

6824

EVENING:

1674

MOTILÓN:

Tarde 9611 – Noche 8236

LA FANTÁSTICA:

Día 4259 – Noche 2576

ANTIOQUEÑITA

Día 4519 – Tarde 5537