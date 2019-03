Bayern Munich anuncia la llegada de defensor francés Lucas Hernandez

El Bayern Munich informó el miércoles que incorporó al defensor Lucas Hernandez, quien llegará al club a partir de la próxima temporada desde Atlético Madrid con un contrato por cinco años, en una operación por 80 millones de dólares.

El defensor de 23 años, campeón del mundo el año pasado con Francia, era objetivo del Bayern desde hacía tiempo. “Estoy muy feliz de que hayamos podido sumar a uno de los mejores defensores del mundo (…) Lucas puede jugar como central y como lateral por la izquierda”, dijo el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic.

Hernandez se someterá más tarde el miércoles a una cirugía, informó el club, debido a que los exámenes médicos revelaron un daño en los ligamentos de la rodilla derecha.

“Lucas Hernandez estará listo para el inicio de la temporada 2019/20”, dijo el médico del club, Wilhelm Mueller-Wohlfahrt.

El jugador se mostró feliz de pasar al elenco alemán.

“Ésta es la decisión más difícil e importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva. El Atlético para mí significa muchas cosas ya que aquí es donde he crecido como futbolista (…) Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético, pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich”, dijo Hernández en un comunicado. Reuters