Dos días de cárcel para adolescente que empujó a su amiga a 15 metros de altura

La joven Taylor Smith, de 19 años de dad, fue condenada este jueves a dos días de cárcel tras admitir que empujó a su amiga Jordan Holgerson, de 17 años, desde un puente sobre un río, lo que le causó rotura de costillas y daños en los pulmones.

En un video que se hizo viral en agosto de 2018, se ve el momento en que Taylor empuja a Jordan cuando ésta dudaba si lanzarse o no.

“Creo que necesita usted un poco de tiempo en la cárcel”, dijo el juez, Darvin Zimmerman, aludiendo a la severidad de las heridas sufridas por Holgerson.

Smith deberá además pagar una multa de 300 dólares, cumplir 38 días de trabajos a la comunidad, y mantenerse dos años alejada de la víctima, según ha informado la cadena NBC.

El incidente tuvo lugar el pasado 7 de agosto en el parque regional de Moulton Falls en Washington.

“Esta pesadilla comenzó para mí cuando estaba cayendo por el aire”, afirmó la víctima a través de un texto leído por un representante ante el juez, puesto que ella parecía demasiado afectada para hablar.

“Cuando me estaban sacando del agua, pensé, ‘voy a morir’, porque no podía respirar. Veía como mi cuerpo cambiaba de color por segundos”, añadió Holgerson.

Su madre, Genelle Holgerson, le dijo al juez que creía que Smith había actuado a propósito y que debería pasar tantos días en la cárcel como su hija había pasado en el hospital, es decir, tres.

“Tras empujarla, Taylor no corrió a ver si Jordan estaba bien, se fue del lugar”, explicó la mujer, “no la visitó en el hospital para comprobar cómo estaba, no fue a nuestra casa a ver si estaba bien o actuó de la forma que habría actuado una amiga”.

Smith se proclamó inocente en septiembre, pero el mes pasado ofreció un acuerdo a la Fiscalía, que había recomendado que no fuera a la cárcel: 60 días de encierro en su vivienda, y 60 de servicios a la comunidad.

Tay'Lor Smith was sentenced to 38 days on a county work crew/2 days in jail for pushing Jordan Holgerson off a bridge at Moulton Falls last August. Here's a gallery: https://t.co/gyLBuj22qq pic.twitter.com/DHtHTENDZk

— AmandaCowanPhoto (@AmandaCowan10) 27 de marzo de 2019