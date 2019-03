Estamos a tiempo de frenar la aparición de nuevos casos de dengue

Según el Instituto Nacional de Salud (INS) hasta el momento se han reportado 15.864 casos de dengue en todo el país y el Ministerio de Salud asegura que en departamentos como Putumayo, Amazonas, Meta, Norte de Santander, Guaviare, Boyacá, Huila, Cesar, Tolima, Magdalena y Córdoba, son los lugares en donde más reportes de esta enfermedad se tienen y en el 55,7 por ciento de los casos registrados (8.841) presentan signos de alarma.

El dengue es una enfermedad viral trasmitida por la picadura de las hembras del mosquito aedes aegypti, esta se presenta en climas tropicales. La única forma de trasmisión es cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma, la hembra deposita sus huevos en las paredes de los recipientes con agua estancada. Un solo mosquito puede poner de 80 a 150 huevos por día.

Los síntomas se generan una semana después de la picadura del mosquito y producen fiebre alta, dolor de cabeza muy intenso o detrás de los globos oculares, dolor en los músculos y articulaciones, náuseas y vómito. Si no se acude a tiempo al médico los síntomas pueden empeorar generando decaimiento, permanencia de fiebre alta, sangrado en las encías, en la orina, disminución de la cantidad de orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente.

Claudia Giraldo, especialista en farmacología de Audifarma, asegura “es recomendable que las personas tengan claro que esta enfermedad no tiene vacuna y que afecta principalmente a los menores de 5 años y mayores de 65 años, no se puede tratar con remedios caseros, ni tampoco automedicarse, ya que el manejo de la misma es sintomático, no existe medicamento contra el virus que lo produce. Lo más importante es mantener hidratado al paciente, se recomienda siempre consultar a la entidad de salud”.

El Ministerio de Salud, generó estas 5 recomendaciones:

1. Lave cada semana los recipientes donde almacene agua.

2. Ponga boca abajo los recipientes que puedan acumular agua.

3. Cambie cada 3 días el agua de los floreros.

4. Corte el pasto de tu jardín.

5. Destruya los desechos que puedan servir de criaderos (latas, envases, botellas)

También es importante protegerse de las picaduras con ropa adecuada, insecticida toldillos, lavarse las manos con frecuencia, usar protector solar, recoger la basura, rellenar o evitar los espacios donde se pueda acumular agua. Recuerde la prevención está en nuestras manos.