Por nueva emergencia ambiental en Bogotá vuelven a extender el pico y placa

La Alcaldía Mayor de Bogotá decretara este jueves una nueva emergencia ambiental, y anunció que volverá a extender el pico y placa a todo el día, además la restricción estará vigente los próximos sábado y domingo.

El viernes 29 habrá restricción extendida de pico y placa: irá de 6:00 a.m. a 7:30 p.m. También incluirá a motociclistas.

El sábado 30 no podrán circular, entre 6:30 a.m. y 6:00 p.m., vehículos particulares y motos con placa par. El domingo 10 habrá prohibición para impares de 6:30 a.m. a 3:00 p.m.

El motivo para extender el pico y placa se deriva de la alta concentración de materiales particulados, que se ha agravado en los últimos días.

Aunque no hay confirmación oficial, se espera que las autoridades distritales realicen el anuncio en la tarde de este jueves.