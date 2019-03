Rescataron a habitante de calle que duró tres días atrapado en puente Helicoidal de Calarcá

Tras 24 horas de arduas labores por parte de unidades de la Defensa Civil, Bomberos y Policía, lograron rescatar a un habitante de calle quien quedó atrapado en la estructura del puente Helicoidal en Calarcá – Quindío.

Se trata de Edison Londoño, de 24 años, quien decidió acostarse a dormir en zona prohibida, en inmediaciones de las obras que se adelantan para el Túnel de La Línea. El joven sin hogar ingresó a la estructura del puente a través de un hueco, pero cuando intentó salir no pudo.

Londoño duró alrededor de tres días atrapado en el lugar, por lo que los cuerpos de socorro tuvieron que trabajar sin descanso por más de 24 horas para rescatarlo.

Luego de ser sacado del sitio, el hombre relató que se sentía “muy arrepentido, ¿si me entiende? Yo me acostaba allá y si no hubiera sido por la Defensa Civil y los Bomberos, la Policía, no hubiera salido de acá, a lo bien”.

Entre tanto, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Calarcá, Javier Rodríguez, explicó que el operativo para rescatar a Londoño “fue muy dispendioso porque a ese puente no se le puede debilitar la estructura. Se han hecho estudios con ingenieros especialistas, que han venido de Bogotá, han hecho las sugerencias”.

Rodríguez relató que “Se hicieron unas perforaciones para mirar por la parte de encima de desagües, obviamente no coincidían con el sitio donde él estaba, ese trabajo se perdió”.

El funcionario indicó que finalmente “se rompió el pavimento para ampliar el espacio si quiera unos tres o cuatro centímetros por donde el señor ingresó y así se logró su rescate”.