SuperCADE Móvil llega con toda su oferta de servicios a Bosa

El SuperCADE Móvil continúa recorriendo Bogotá. Ahora el turno es para la localidad de Bosa donde entidades públicas y privadas pondrán a disposición de la ciudadanía su portafolio de trámites y servicios del 28 al de 30 de marzo en Ciudadela El Recreo.

En esta ocasión, los habitantes de esta localidad se beneficiarán con la jornada de atención del SuperCADE Móvil, que la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá realizará en el Parque El Recreo, ubicado en la Carrera 97C No. 69ª-28 Sur, los días jueves 28 y viernes 29 de marzo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y el sábado 30 de marzo, desde las 9:00 a.m. a la 1:00 p.m.

En este SuperCADE Móvil, estarán presentes las Secretarías de Planeación, Hacienda, Mujer, Ambiente, Seguridad, Convivencia y Justicia; Gas Natural Fenosa, Registraduría Nacional del Estado Civil, Colpensiones – BEPS, Codensa Enel, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Ejército Nacional, Defensoría del Espacio Público – DADEP, Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control, Subred Suroccidente, Veeduría Distrital, Universidad Los Libertadores, Tu Llave, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, entre otros.

La invitación está abierta para que los habitantes de la localidad de Bosa se acerquen y se beneficien al realizar sus trámites y resolver sus inquietudes con la oferta de servicios dispuesta por las entidades de orden nacional y distrital con personal especializado, evitando largos desplazamientos, así como en participar en jornadas pedagógicas y actividades culturales que tiene el SuperCADE Móvil para ellos.

¿Cuándo y dónde?

* Jueves 28 y viernes 29 de marzo de 2019, entre las 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

* Sábado, 30 de marzo de 2019, entre las 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Dirección: Parque El Recreo – Carrera 97C No. 69ª-28 Sur.

Recuerde: Llevar su documento de identidad para cualquier trámite que quiera realizar.