Comienza juicio de alias ‘Popeye’ por amenazas contra Gustavo Petro en twitter

La Fiscalía General lo acusa de hostigamiento agravado, amenazas, instigación a delinquir, ocultamiento, alteraciones o destrucción de elementos materiales probatorios, por amenazas hechas en redes sociales contra Gustavo Petro e Iván Cepeda.

En el juzgado quinto penal del circuito especializado de Medellín se llevó a cabo la audiencia en la que el fiscal del caso señaló que se había presentado una confusión y que no contaba con todo el material probatorio.

Por esta razón solicitó el aplazamiento de la diligencia judicial.

Petro escribió en su cuenta de twitter que: “En la audiencia esta alias ‘Popeye’, el juzgado, los medios de prueba, el twitter amenazante puesto por alias Popeye contra mi, es la segunda audiencia y me hago presente. Y adivinen qué? La fiscalía pide aplazarla porque no tiene el twitter que puso Poepye Me niegan justicia (sic)”.

La denuncia se entabló por mensajes de twitter como: “Al combate podemos ir 100.000 y el resto de la familia del No. Apoyarán con dinero, guardando en sus casas los combatientes, ayudando con armas, medicinas… los colectivos petristas los combatiremos con Todo. Con todo es con todo. Malditos”.

En estos momentos alias ‘Popeye’ está en la cárcel de máxima seguridad de La Tramacúa en Valledupar desde mayo de 2018 por las amenazas hechas contra los dirigentes políticos, además de extorsiones contra dos familias de la ciudad de Medellín.