De falsas Noticias y de modalidades de Robo

por Mauricio Botero Caicedo

Según informes de prensa, el Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó: “En Colombia se agrava situación humanitaria; no hay uno, sino 5 conflictos armados. La realidad es que en Colombia no se puede hablar de posconflicto: actualmente, no hay uno, sino al menos cinco conflictos armados en el país”, advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, al entregar un informe sobre la situación humanitaria en el país, que califica de grave.

Cuatro de los conflictos bélicos internos son entre el Estado colombiano y grupos armados organizados, a saber, el Eln, el Epl, los paramilitares y las estructuras disidentes de las Farc del antiguo bloque oriental que no se acogieron al proceso de paz. El quinto, es el que enfrenta al Eln con el Epl, según el organismo internacional. “La situación es ahora más compleja que en el momento de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc-ep. Varios departamentos del país han experimentado un claro deterioro de la situación humanitaria, a lo que se unen las dinámicas conflictivas en las fronteras y la extrema vulnerabilidad de los migrantes que llegan a Colombia”, indicó en rueda de prensa Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia, al entregar este jueves el informe “Retos Humanitarios 2019”. “Estos conflictos armados, sumados a la violencia ejercida por grupos de distinta naturaleza en el campo y en las ciudades, siguen marcando el día a día de millones de colombianos”, advierte. Según el jefe de la misión del CICR, la situación humanitaria en Colombia es cada vez más compleja como consecuencia de la evolución de dinámicas conflictivas en las zonas más apartadas y empobrecidas del país. Para muchos habitantes de estas regiones, la paz nunca llegó y, en muchos casos, la situación de seguridad se ha deteriorado seriamente.”

El autor de esta nota pone en serias dudas el informe de la Cruz Roja Internacional. Y lo pone en tela de juicio ya que ha tenido acceso al contenido de los libros de Humberto de la Calle; y los hermanos Enrique y Juan Manuel Santos Calderón. En los tres libros se afirma de manera

categorica e inequivoca que el pasado gobierno “acabó con cincuenta años de guerra y que en Colombia reina la paz”. Entonces, la información del CIRC en realidad no pasan de ser “Falsas Noticias”. En Colombia hay paz, punto. Todo aquel que diga lo contrario es un belicista, un camorrero!

*****

Por otro lado, en Bogotá se está presentando una nueva modalidad de robo, es especial en las tres principales vías de salida y entrada de la ciudad, la “ochenta”, la “trece”, y la Autopista Sur. El ‘modus operandi’ de dichos robos es el siguiente: uno de los miembros de la banda discretamente riega puntillas y otros artefactos con el objetivo de ‘pinchar’ las llanta. Al orillarse el conductor aparece otro hampón en papel ‘angel guardián’ que ofrece ayudar y propone una ‘rencauchadora’ a pocos metros; y anuncia que él se ofrece a llevar la llanta. La sorpresa es que al llegar el conductor a la recauchador a pagar una despinchada normal, que debe valer entre treinta y cincuanta mil pesos, le informan que en realidad la llanta tiene es entre cinco a diez ‘pinchazos’; y que la cuenta aciende a 800.000 pesos. Lo que ocurre es que mientras llevan la llanta al rencauchador el miembro de la ‘Banda’ que juaga el papel de ‘angel guardián’ le ha metido, a escondidas, varias veces cuchillo o destornllador a la llanta pinchada. Me dicen que la ‘Rencauchadora’ que opera en la Bomba de Brio en la Carrera 13 con las Avenida 126 se presta a estas vagabundrías.