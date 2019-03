EE.UU. considerará el despliegue militar de otros países en Venezuela “como una amenaza directa a la paz” en la región

–El gobierno de los Estados Unidos condenó el “uso continuo de personal militar extranjero” por parte de Nicolas Maduro en su intento de mantenerse en el poder en Venezuela y advirtió a los países que lo apoyan –Rusia y China, especialmente–que considerará todo despliegue militar extranjero en este país suramericano como “una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales en la región”.

El pronunciamiento lo hizo a través de un comunicado expedido por el Asesor de Seguridad Nacional John Bolton, dirigido “a los actores externos al Hemisferio Occidental”, a propósito del reciente ingreso de un avión ruso con más de un centenar de militares. Además, pide a los militares venezolanos cumplir su deber constitucional de proteger a los ciudadanos de su país.

Por separado, en un trino en su cuenta en Twitter, Bolton envía un mensaje al ministro de Defensa del régimen de Maduro, Vladimir Padrino:

“Venezuela debe ser la nación más rica de la región. La codicia y la corrupción de Maduro han llevado al pauperismo. El papel de FANB en la transición de Venezuela a la democracia y la prosperidad es vital. Apoye al pueblo venezolano y a la Constitución, no a Maduro y Cuba”.

General @vladimirpadrino: Venezuela should be the wealthiest nation in the region. Maduro’s greed and corruption has led to pauperism. FANB’s role in Venezuela’s transition to democracy and prosperity is vital. Stand by the Venezuelan people and Constitution, not Maduro and Cuba.

