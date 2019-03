Fueron radicados dos proyectos de gran importancia económica para el país

El representante Óscar Darío Pérez radicó dos proyectos de ley que generan beneficios económicos y sociales para los colombianos.

Uno de los dos proyectos radicados, el cual busca modificar la Ley Estatutaria 1266 de 2008, tiene como objetivo exigirles a las centrales de riesgo la eliminación de reportes negativos por moras o saldos mínimos, ya que este tipo de reportes condicionan la vida crediticia del consumidor al ser reportados en centrales de riesgo por varios años.

El proyecto de ley busca la eliminación de este reporte para los montos que sean menores a dos salarios mínimos legales vigentes. Según el parlamentario del Centro Democrático, no amerita que se condicione a los posibles solicitantes de crédito por periodos extendidos, porque en muchos casos los reportes no reflejan la intención o hábito de no pago de los titulares, sino que obedecen a una falta de información precisa respecto del valor de los saldos o cuotas pendientes de pago, o simplemente, a una situación de olvido por parte del deudor.

El otro proyecto de ley radicado por el Representante, a raíz de que el campo colombiano es uno de los motores de la economía nacional y uno de los problemas que atraviesan los productores agropecuarios es la dificultad de acceso al sector financiero como consecuencia de la falta de información relacionada con el sector y el producto que generan en específico, se busca establecer una plataforma de información global nacional con el que cuenten los productores del sector y que consolide la información generada por los diferentes actores que producen información del sector agropecuario y que permita a los intermediarios financieros gestionar los riesgos asociados a dicho mercado.

La plataforma objeto de esta iniciativa, brindaría mayores herramientas al sector financiero frente al otorgamiento de créditos y para la bancarización de los pequeños y medianos productores agropecuarios del país.