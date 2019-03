Personería Distrital prende alarmas por falta de seguridad en partidos de fútbol

Según la Personera Distrital de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, es hora que esta administración distrital disponga de los protocolos de Seguridad y Convivencia, Planes de Emergencia y Contingencia para los estadios Nemesio Camacho El Campín y Techo, que establece la normatividad para esta clase de eventos deortivos.

De acuerdo con el Ministerio Público Distrital, desde hace tres años no se expiden dichos protocolos. En 2016 no se realizó ninguna actividad con ese fin y en 2017 y 2018 las acciones llevadas a cabo no consolidaron la emisión del protocolo y menos aún sus actualizaciones semestrales.

Castañeda advirtió que mientras los protocolos no estén debidamente aprobados, no se podrían habilitar los escenarios para partidos de fútbol con asistencia de público; además, se pondría en riesgo la seguridad de los asistentes al estadio y sus entornos.

“Estos protocolos incluyen los elementos autorizados a los aficionados para ingresar al estadio, horarios, ubicación de barras, restricciones, cuándo se generan y por qué, entre otros. Además, el documento debe ser concertado con los aficionados.

La ley obliga a que estos documentos se expidan y actualicen semestralmente y lleven la firma de 3 actores: Alcalde, Comandante de Policía y presidentes de los clubes. Sin embargo, aunque la información fue solicitada desde el 2016 a la fecha, la Administración Distrital no los envió en los términos establecidos por los decretos”, aclaró la Personera.

Finalmente indicó que La ausencia de protocolos pone en riesgo los derechos de los aficionados y genera sanciones colectivas, que afectan al hincha al no individualizarlo como lo establece la ley, poniendo en riesgo la seguridad del espectáculo con decisiones que pueden tener un alto impacto.

Y es que para esta vigencia de 2019, se debieron expedir 7 protocolos como lo establece el Estatuto del Aficionado, pero no ha sido consolidado ni uno solo a pesar de que la Alcaldía entregó una documentación en la que deja claro que se han adelantado más de 14 acciones; sin embargo, el protocolo como tal aún no está consolidado.