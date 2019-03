Rosalía presenta “Con Altura” junto a J Balvin y El Guincho

Rosalía, se adentra en la música urbana con el lanzamiento de “Con Altura” con J Balvin y con la colaboración de su productor, El Guincho.

“Con Altura” encuentra a Rosalía rindiendo homenaje al amor personal que tiene por el reggaetón clásico, mientras que todavía comparte líricamente los fundamentos legendarios que contribuyen a su propio estilo de fusión, especialmente con el Flamenco (‘Camarón’), Salsa (‘Hector’), Feminismo y ritmo cubano (‘Guantanamera’), junto al sonido “Dembow” del Reggaetón.

Por supuesto, no sería Rosalía sin al menos una referencia que demostrara su amor por la velocidad. Para esto, J Balvin nos lleva a un viaje en las nubes donde se lleva a cabo una fiesta irreverente. El videoclip fue dirigido por Director X.

Rosalía afirma que “’Con Altura’ es un homenaje al reggaetón más clásico y original: el reggaetón playero.

“Cuando era más joven me encantaba escuchar reggaetón y aunque pudo haber sido natural para mí hacer una canción como esta antes, no me gusta forzar nada. Como música me dejé guiar por mi intuición en cada momento. No fue hasta hace unos meses en un estudio en Miami donde comencé a escribir en esta dirección: le propuse a mis colaboradores que trabajáramos con una muestra dominicana que encontré. Luego Frank Dukes agregó su propia muestra y El Guincho agregó percusión”, indicó la artista.

“Así nació el sencillo, una vibra pop barcelonesa-estadounidense-latina. Una vez que se construyó el ritmo, escribí el gancho en menos de cinco minutos, y cuando eso sucede es por una razón. Estoy muy orgullosa de esta canción y creo mucho en ella, porque hay inspiración en un género como el reggaetón, pero a nivel subjetivo y personal, desde un lugar de poder y fuerza. No dudé en mostrarle la canción a mi amigo José (J Balvin) y a él le encantó la canción y me envió un verso muy fresco y crudo. Creo que todas las piezas de este rompecabezas se juntaron y están ahí con un propósito. Realmente espero que todos los que la escuchen la reciban con el mismo amor con el que se hizo”, dijo Rosalia.

El emblemático álbum de Rosalía, “El Mal Querer”, fue lanzado en el otoño del año pasado y contó con un rotundo éxito tanto crítico como comercial. La innovadora fusión del álbum de flamenco clásico con R&B y ritmos electrónicos, junto con el toque de Rosalía en las artes visuales, la moda y la coreografía, fueron ampliamente aceptadas por los fanáticos de todo el mundo. La industria de la música en general tomó nota, ya que Rosalía obtuvo seis nominaciones al Grammy Latino y se llevó a casa los premios a “Mejor Canción Alternativa” y “Mejor Desempeño de Fusión Urbana”.

Los elogios no terminaron, pues terminando el 2018, la joven artista española recibió varias selecciones # 1 como Mejor Álbum, Video, Canción y Nuevo Artista. En el primer trimestre de 2019 ha demostrado que su trayectoria continúa aumentando, con reseñas en el New York Times (25 Songs That Matter Now), Revista Rolling Stone (Year in Music) y Billboard (2019 Preview), en un dúo colaborativo en el nuevo álbum de James Blake. También ha tenido múltiples nominaciones al Billboard Latin Music Award y una aparición en la nueva película recién estrenada de Pedro Almodóvar ” Dolor y Gloria “, protagonizada por la ganadora del Oscar Penélope Cruz.