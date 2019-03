Consejo de Estado ampara derechos de aspirantes a funcionario de la rama judicial

Loterias

Loterías del 28 de marzo en Colombia:

Bogotá 6423 – Serie 165

Quindío 8752 – Serie 067

DORADO

Mañana 1415 – Tarde 8643

CULONA:

7505

ASTRO SOL

0233 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

9917 – Signo Cáncer

PIJAO:

2755

PAISITA:

Día 1446 – Noche 3825

CHONTICO:

Día 1734 – Noche 6549

CAFETERITO:

Tarde 9328 – Noche 3433

SINUANO:

Día 8604 – Noche 9108

CASH THREE:

Día 701 – Noche 847

PLAY FOUR:

Día 8539 – Noche 2638

SAMAN:

8763

CARIBEÑA:

Día 2495 – Noche 3080

WIN FOUR:

4048

EVENING:

6465

MOTILÓN:

Tarde 2008 – Noche 2531

LA FANTÁSTICA:

Día 2427 – Noche 5980

ANTIOQUEÑITA

Día 4093 – Tarde 4913