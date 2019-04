Alcalde peruano se propone que su municipio sea “libre de venezolanos”

El alcalde del municipio peruano de Huancayo, Henry López Cantorin, reiteró su intención de declarar “libre de venezolanos” su población, una polémica medida que algunos actores políticos de la nación andina han calificado de xenófoba.

López Cantorin dio a conocer sus planes en un comunicado difundido después de ser víctima de una “agresión” por parte de “un grupo de transportistas, en su mayoría de nacionalidad extranjera, quienes sin razón alguna insultaron e hicieron gestos obscenos a su salida del palacio municipal”.

“No voy a permitir que nadie venga a mi tierra a faltar el respeto ni a mí ni a nadie, más aun cuando les abrimos las puertas de nuestra ciudad y les damos las facilidades para trabajar. No quiero generalizar pero, lamentablemente, hay ciudadanos extranjeros que vienen a nuestra ciudad a querer hacer lo que se les da la gana”, dijo.

Posteriormente, anunció en un comunicado que el la Alcaldía de Huancayo trabaja en una ordenanza municipal basada en una norma regional según la cual las empresas deben tener en plantilla al menos un 60 por ciento de trabajadores locales. “Buscaremos que se llegue a un porcentaje superior al 80 por ciento”, indicó la nota oficial.

En el mismo texto, López Cantorin califica de “creciente y descontrolada” la presencia de ciudadanos extranjeros y les achaca el aumento de “la informalidad laboral, el comercio ambulatorio y los actos vandálicos”. Incluso sugiere que vigilantes venezolanos estarían detrás de la muerte de un joven de Huancayo en una discoteca.

“A mí me eligieron para poner en orden en la ciudad y, si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto y, si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar como lo hicieron, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad”, ha declarado en el comunicado. “Por eso, me ratifico: ‘Huancayo libre de venezolanos'”, puntualizó.

Por su parte, el diputado Alberto de Belaunde señaló: “¡Inaceptable! Esta autoridad municipal debe ser procesada penalmente por el delito de discriminación (…). Esperemos que la Fiscalía actúe de manera ejemplar”.

Pese a las críticas recibidas, el regidor local ha defendido su postura. Así, la cuenta oficial de Twitter del Ayuntamiento volvió a difundir el jueves el mismo comunicado. “El alcalde (…) ratificó su posición de #HuancayoLibredeVenezolanos”, escribió.