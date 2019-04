Alertan engaño a usuarios por uso indebido de la marca “vanti”

Ante la denuncia de casos por parte de los usuarios del servicio de gas natural domiciliario sobre empresas que ofrecen de manera fraudulenta mantenimiento de gasodomésticos o el servicio de la Revisión Periódica utilizando la marca Vanti, la compañía alerta a la comunidad para que no se deje engañar.

En noviembre del año pasado la empresa Gas Natural, S.A. ESP, y sus filiales Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP, Gasoriente, S.A. ESP y Gasnacer, S.A. ESP, estrenó su marca Vanti, a partir del cambio de su accionista mayoritario.

Con falsas comunicaciones como volantes, cartas y llamadas en las que utilizan la marca Vanti, diferentes empresas u organismos que no son autorizados para realizar la Revisión Periódica obligatoria ofrecen este servicio, cuando en realidad son visitas o mantenimientos sin ninguna validez. Además del engaño y de perder la plata que se ha pagado, los usuarios pueden verse expuestos a situaciones de riesgo; inclusive, existen casos en los que estas empresas fraudulentas han cobrado hasta 500 mil pesos cuando la tarifa del servicio de la Revisión está en promedio en 45 mil pesos.

En muchas oportunidades los usuarios ceden a hacer estas “revisiones” debido a amenazas relacionadas con el corte del servicio de gas natural, por lo que es indispensable conocer que, por ley, la Revisión Periódica se debe efectuar solo cada cinco años, y un recuadro al final de la factura que recibe cada mes el cliente indica que efectivamente es el momento de realizarla.

Con el fin de evitar caer en situaciones de riesgo o fraude, los usuarios deben tener en cuenta que:

-Vanti presta servicios y hace cobros únicamente a través de la factura.

-La Revisión Periódica se debe realizar sólo cada cinco años y la programa el usuario con el Organismo de Inspección Acreditado de su elección o directamente con alguna de las empresas de la marca Vanti (Gas Natural, S.A. ESP y sus filiales: Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP, Gasoriente, S.A. ESP y Gasnacer, S.A. ESP). Un recuadro al final de la factura indica que efectivamente es el momento de realizar la Revisión Periódica. Si no aparece en la factura este aviso, es porque aún no es el momento y no se debe hacer caso a comunicaciones ofreciendo el servicio.

-Vanti envía una carta faltando cinco meses para cumplirse los cinco años, siempre acompañada de un listado de Organismos de Inspección Acreditados a quienes el cliente puede llamar para programar la Revisión. Vanti tiene convenio con algunos de ellos para facilitar el pago a través de la factura y además programar las citas.

-La Línea de Atención al Cliente donde se pueden constatar los servicios de las empresas que utilizan de manera legal la marca Vanti o consultar en caso de duda sobre la fecha de realización de la Revisión Periódica es en Bogotá el 3078121; Cundinamarca, Boyacá, Santander y el sur del Cesar el 01 8000 942 794; igualmente para Bucaramanga, su área metropolitana y Barrancabermeja pueden marcar al 654 8000.

-En redes sociales los usuarios pueden validar la información en Facebook (Grupo Vanti), Twitter (@grupovanti) y en Youtube (Grupo Vanti).

Para más información se puede consultar la página http://www.grupovanti.com.

Vanti, invita a sus clientes para que informen a las autoridades, Superintendencia de Industria y Comercio o a la Fiscalía General de la Nación sobre estos casos en los cuales algunas empresas inescrupulosas se hacen pasar por nosotros, con el único propósito de engañar.