Defensor del Pueblo le pide a Duque realizar Taller Construyendo País Tematico con la minga para que se levanten bloqueos

–Como una fórmula de solución a la crítica situación de movilidad y los graves problemas económicos, sociales y de abastecimiento que enfrenta el occidente colombiano, el Defensor del Pueblo le propuso al presidente de la República, Iván Duque Márquez, realizar un Taller “Construyendo País” Temático con la minga indígena en el Cauca.

En concepto del Defensor Carlos Negret Mosquera, el solo anuncio del jefe del Estado de hacer el taller tiene que significar el levantamiento de los bloqueos por parte de las comunidades indígenas.

Propuesta del Defensor del Pueblo al Gobierno y a la Minga Social y Popular. pic.twitter.com/TlKSEp0zQ2 — Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) April 1, 2019

Por lo pronto, no se vislumbra una rápida solución a la protesta y los bloqueos indígenas.

Los dirigentes de las comunidades indígenas determinaron suspender este domingo el diálogo con el gobierno nacional, apenas poco después de haberse instalado la mesa en La Delfina, en el departamento del Valle.

“Se suspende dialogo la Minga Nacional por la Vida, La Defensa del Territorio y La Paz, con el Gobierno Duque, por falta de garantías de DDHH, en cuanto a garantías de no estigmatización, no militarización y no judicialización de los Mingueros y Mingueras a lo largo y ancho del país”, precisaron en un comunicado.

“Esta decisión se toma desde el punto central de la mesa de diálogo y negociación en el Resguardo Nasa Embera ´La Delfina´ municipio de Buenaventura Valle del Cauca – vía al mar”, complementaron.

En el comunicado detallan que “la tarde de este 31 de Marzo, como estaba previsto se comenzó el dialogo con el primer punto de los cinco (5), el de ´Defensa de la Vida, la Paz y los Derechos Humanos´. Y lo que sabemos es que en gran parte de los puntos de la Minga Nacional, persisten hostigamientos y refuerzo del ESMAD, lo que denota respuesta militar a la protesta social que de manera pacífica se lleva a cabo, como derecho constitucional en Colombia”.

Agregan que “pese a que el acto de apertura de la Mesa de Diálogo y Concertación el pasado 29 de marzo, el Gobierno Nacional en cabeza de la Ministra del Interior y el Alto Comisionado para la Paz, leyeran acta y en comunicado público se comprometieran a “El Gobierno Nacional entrega a la opinión pública nacional e internacional, que respeta la libertad de expresión y el derecho Constitucional a la legítima protesta social, de acuerdo con la Constitución y la Ley, el gobierno rechaza la estigmatización hacia los participantes de la Minga Nacional por la Defensa de La Vida, los Territorios y la Paz. Reafirmando que los Pueblos Indígenas no son terroristas, reconociendo y respetando el ejercicio de la jurisdicción especial indígena”.

Igualmente señalan:

“La Minga Nacional por la Vida, en el punto de concentración central – Resguardo Nasa Embera ´La Delfina´ municipio de Buenaventura Valle del Cauca, decide suspender los diálogos por falta de garantías en la materia. Es imperante detener la ola de violencia contra los Pueblos Indígenas y otros sectores sociales, ya que sólo desde que se firmó el Acuerdo Final de Paz, han sido asesinados 117 líderes indígenas, 61 de los cuales se registraran en lo que va del gobierno de la Presidencia Iván Duque Márquez.

Demandamos de los organismos garantes como Naciones Unidas, MAPP OEA, Defensoría del Pueblos, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía, Gobernaciones y Alcaldías, organismos de DDHH a nivel nacional e internacional y comunidad en general a velar por las garantías al derecho de la protesta social, que se desarrolla a lo largo y ancho del país de manera pacífica.

Pese a todo, La Minga Nacional Por la Vida, La Defensa del Territorio y La Paz, se robustece y propende caminar la Unidad, en planeación y tejido conjunto, porque la Unidad es el camino, con todas las organizaciones indígenas hermanas, procesos hermanos como los afrodescendientes y campesinos, y otros procesos de defensa y cultivar de derechos, caminemos como lo que somos, hermanos – hijos de la misma madre, la Madre Tierra.

Nuestra lucha no es sólo por nuestra gente sino por Colombia y por la humanidad, porque somos llamados al cuidado del ecosistema, las lagunas, los ríos, mares, montañas, selvas, llanuras, páramos, cerros, desiertos, sitios sagrados… Nuestra lucha es sagrada para cultivar y defender la Vida. Así avanza la #MingaNacionalPorLaVida”.