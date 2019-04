Fue gracias a la astucia de una patrullera que fue capturado al asesino de Salomé

Un estudio científico publicado por la revista PNAS (Proceedings of The National Academy of Sciences of United States) revela que los cerebros de las mujeres tienen un mayor grado de conectividad neuronal entre el hemisferio derecho y el izquierdo, es decir, entre lo analítico e intuitivo. La patrullera “Jessica” es una prueba de ello.

Esta mujer fue la encargada de identificar al presunto homicida de la pequeña Salomé, cuando este se encontraba con apariencia de habitante de la calle y sin identificación en sus bolsillos.

¿Cómo lo hizo?

El hombre fue interceptado por la patrulla del cuadrante en cercanías a su vivienda con un aspecto malvestido y maloliente.

Inmediatamente procedieron a practicarle una requisa que arrojó el resultado de: ‘No porte de documento de identidad’.

Al ser llevado a la UPJ por ‘andar sin cédula’, la patrullera que se encontraba de turno intuyó que había algo raro en ese extraño sujeto.

La mujer hizo una retrospección de las fotos que fueron publicadas en redes sociales del ladrón que le propinó un disparo a la niña de tres años al interior de un bus y dijo instantáneamente: “Ese es”.

Esta mujer se le atravesó en su camino para reconocerlo como el hombre al que la Policía buscaba por cielo y tierra en Barranquilla.

Al retenido le fueron cotejadas sus huellas dactilares con las que reposan en la base de datos de la Policía de Raúl José Barrios Altamar y su intuición no falló, se trataba de la misma persona.

La sagacidad de esta mujer pudo más que la trama que se había inventado ‘Guamero’ para esquivar a las autoridades.

Por este hecho, “Jessica” es catalogada hoy en Colombia como toda una heroína.

Esta mujer fue felicitada por el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla brigadier general Mariano Godoy, por sus méritos en la captura del objetivo.

“Exalto la labor de la patrullera del cuadrante. Fue ella la que dio las características del hombre”, señaló en su momento el alto mando.

“Jessica” lleva más de cinco años al servicio de la Policía Nacional y presenta una hoja de vida intachable al interior de la institución.

Sin lugar a dudas ella es una digna representante de la astucia e inteligencia propia de una mujer.

Nombre cambiado a la patrullera por razones de seguridad.