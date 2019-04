Régimen de Maduro lanzó a sus paramilitares a reprimir a bala protesta ciudadana contra apagones

–Los llamados grupos de colectivos salieron este domingo a las calles de Caracas a reprimir a balazos a la ciudadanía que protestaba contra los cortes de energía. Los hechos se registraron en la avenida Fuerzas Armadas, municipio Libertador de la capital venezolana.

El presidente interino Juan Guaidó divulgó en su cuenta en Twitter las fotos de los paramilitares del régimen de Maduro que dispararon contra los manifestantes:

Estos son los delincuentes que, pagados por la dictadura y el silencio de la Fuerza Armada, reprimen a un Pueblo harto de vivir mal por la indolencia del dictador. Con la #OperaciónLibertad activada en todo el país no van a alcanzarle los malandros. ¡Vamos juntos! pic.twitter.com/jgxt2D9ZdC — Juan Guaidó (@jguaido) March 31, 2019

La violenta represión se produjo cuando los ciudadanos cansados de los apagones salieron a las calles a pedir la renuncia de Maduro.

Usaron hasta el cansancio el espíritu de El Caracazo para justificar sus intentonas de 1992. ¿Qué dirán ahora? En vez de una tanqueta tienen al Pueblo en las puertas de Miraflores, con las mismas demandas de años atrás. La #OperaciónLibertad conquistará el cese de la usurpación. pic.twitter.com/QvLNeE5Htk — Juan Guaidó (@jguaido) March 31, 2019

Extraoficialmente se reportaron por lo menos dos personas heridas por balas de los paracos de Maduro.

Ambos civiles, un hombre y una mujer, fueron trasladados al Hospital Vargas para recibir la atención médica necesaria.

Mientras al dictador lo esconden, mujeres como ella están dispuestas a dar la cara. Nuestro Pueblo está en las calles, decidido a conquistar el cese de la usurpación, y cada vez más cerca de Miraflores. Movilizados en las calles, tú eres la #OperaciónLibertad pic.twitter.com/AjGNnkEgeN — Juan Guaidó (@jguaido) March 31, 2019

Juan Guaidó también trino:

-La presión del Pueblo en las calles se sintió hasta Miraflores. Tanto que incluso obligamos a aparecer al dictador.

– Pueblo de Venezuela: no existe tal racionamiento.

Simplemente no tienen cómo solucionar la crisis: en este momento hay ciudades como Valencia y muchas más sin luz, sólo para generar el espejismo de que en Caracas todo está bien. Y aquí nada está bien.

– Mientras salen cobardemente en televisión, enconchados en una oficina. Las fuerzas de FAES y los paramilitares a sueldo de la dictadura intentaron impedir que el Pueblo manifestara. No pudieron. No tienen mando por eso mandan a delicuentes a defenderlos.

– La orden que he dado es clara. No se puede reprimir a un pueblo que reclama sus derechos básicos. Todos los organismos que no impidan la acción de los colectivos paramilitares son cómplices de crímenes de lesa humanidad.

– La dictadura no tiene cómo resolver la crisis. Para resolverla hace falta algo que el usurpador no tiene: aliados y confianza. Hemos hablado con Colombia y Brasil para importar energía eléctrica mientras la superamos. Gracias a los proveedores y técnicos que hemos contactado.

– Debemos mantenernos firmes y en las calles. Hoy sacamos al dictador de su escondite. Hoy las protestas del Pueblo en #Miraflores, #Catia, #Cotiza, #ElValle, #Mecedores, en toda Venezuela, demostraron la base de nuestra fuerza.

– Sabemos que el racionamiento de 30 días es una farsa, como los 100 días del ministro aquél o los 30 días del billete de cien. Nadie les cree. Y por eso deben irse.

– Ni cisternas ni linternas. Ya basta. El Pueblo de Venezuela merece las soluciones verdaderas que están reclamando en las calles.

Finalmente Guaidó indicó que este lunes “nos vemos en las calles. Nosotros no nos escondemos como el dictador. Ponemos el pecho con ustedes y junto a ustedes. No podrán con nosotros”.