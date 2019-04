En marzo entraron en circulación 20 mil 170 carros nuevos en Colombia

Loterias

Loterías del 1 de abril en Colombia:

Cundinamarca 6752 – Serie 013

Tolima 4628 – Serie 094

DORADO

Mañana 7911 – Tarde 8721

CULONA:

0994

ASTRO SOL

3815 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

3092 – Signo Tauro

PIJAO:

4860

PAISITA:

Día 9555 – Noche 8647

CHONTICO:

Día 6533 – Noche 9392

CAFETERITO:

Tarde 1879 – Noche 3776

SINUANO:

Día 6807 – Noche 5233

CASH THREE:

Día 675 – Noche 694

PLAY FOUR:

Día 8875 – Noche 3448

SAMAN:

2821

CARIBEÑA:

Día 3632 – Noche 2670

WIN FOUR:

5068

EVENING:

4836

MOTILÓN:

Tarde 7793 – Noche 9982

LA FANTÁSTICA:

Día 5663 – Noche 7325

ANTIOQUEÑITA

Día 5901 – Tarde 1358