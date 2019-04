Jenny Ambuila protagoniza memes sobre escándalo de corrupción en la Dian

Los memes y las burlas no se hicieron esperar tras develarse el escándalo de corrupción protagonizado por Jenny Ambuila, hija de Omar Ambuila, jefe del grupo interno de trabajo de control de carga en la Dian, quien lideraba una red que permitía la entrada de cargamentos de contrabando en el puerto de Buenaventura.

El caso de descubrió debido a los excentricos lujos que Jenny ostentaba y luego mostraba por sus redes sociales: estudiaba en una de las más prestigiosas universidades en Estados Unidos, viajaba constantemente, recibía giros en dólares y asistía a los más famosos festivales de música electrónica en el mundo.

Además, la joven era la propietaria de un vehículo Lamborghini de color rojo que habría sido comprado en Miami, al igual que una camioneta Porsche blanca.

El rastreo financiero evidenció que por el Lamborghini se pagó algo más de 300 mil dólares, es decir, cerca de mil millones de pesos colombianos que supuestamente salieron de la venta de una casa en el norte de Cali (Valle del Cauca), en 2016. Este negocio fue desvirtuado por los investigadores, ya que se verificó que para el mencionado año Ambuila no tenía bienes a su nombre.

De esta manera Jenny Ambuila se convirtió en protagonista de numerosos memes y burlas en las redes sociales.

Las fotos de Jenny Ambuila en su Lamborghini no les parecen igualitas a las fotos y excentricidades que muestra el abogado Abelardo de la Espriella en sus redes sociales?

Jenny Ambuila viéndome orgullosa porque me subo al colectivo y no pido el favor de que me lleven en 1.500 pic.twitter.com/8VFtCM7jKB

— Sócrates El Amoroso (@Estoyesriko) 30 de marzo de 2019