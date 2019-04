Pelea entre Camila Zuluaga y Abelardo de la Espriella por comparación con Jenny Ambuila

Un fuerte agarrón sostuvieron en redes sociales la periodista de Blu Radio, Camila Zuluaga, y el afamado abogado Abelardo de la Espriella, luego que la comunicadora publicara un trino donde comparaba los lujos del jurista con las excentricidades que disfrutaba la hija del funcionario de la Dian capturado por liderar una red de corrupción de contrabando, Jenny Ambuila.

A través de su cuenta en Twitter, Camila Zuluaga hizo una comparación de la lujosa vida de la Espriella con el caso de Jenny Ambuila, lo cual no cayó bien ni en la opinión pública y mucho menos en el jurista.

Las fotos de Jenny Ambuila en su Lamborghini no les parecen igualitas a las fotos y excentricidades que muestra el abogado Abelardo de la Espriella en sus redes sociales? — Camila Zuluaga (@ZuluagaCamila) 1 de abril de 2019

Tras el comentario de Zuluaga, de la Espriella le respondió: “Aquí otra de las ‘excentricidades’ mías, a las que @ZuluagaCamila jamás tendrá acceso: la felicidad verdadera”.

En un trino posterior, el abogado reveló que Zuluaga le pidió que fuera invitado en su programa radial, pero Abelardo de la Espriella se negó y le advirtió que se volverían a ver en una audiencia, comentario que la periodista tomó como una amenaza.

Me acaba de llamar @ZuluagaCamila a invitarme a su programa, le dije que no: carece de sentido acudir a una cita con una periodista sin objetividad. Le dije que nos veíamos en los estrados judiciales, y me dijo que la estaba amenazando. Ay Camilita, sosiégate un poco. (A.D.L.E) — DELAESPRIELLALawyers (@DELAESPRIELLAE) 1 de abril de 2019

Esta respuesta, al parecer, fue tomado por la periodista como una amenaza.

Además, el jurista emitió otro trino donde afirmó: “En horas de la mañana @ZuluagaCamila me injuria y calumnia en redes. En la tarde me llama a decirme que vaya a su programa de radio. Vaya manera de buscar rating. Así no es Camilita, búscate otro ingenuo. Se nota que andas mal de audiencia”, afirma el abogado en su cuenta de Twitter.

En horas de la mañana @ZuluagaCamila me injuria y calumnia en redes. En la tarde me llama a decirme que vaya a su programa de radio. Vaya manera de buscar rating. Así no es Camilita, búscate otro ingenuo. Se nota que andas mal de audiencia ?. #CiaoCamilita (A.D.L.E) pic.twitter.com/WaY2ojXbHy — DELAESPRIELLALawyers (@DELAESPRIELLAE) 2 de abril de 2019